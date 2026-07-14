Карпати продали гравця в італійський клуб

14 липня, 17:41
Стеніо гратиме в Італії (Фото: ФК Модена)

Стеніо гратиме в Італії (Фото: ФК Модена)

Бразильський вінгер Стеніо перейшов із львівських Карпат в Модену, яка виступає в італійській Серії B.

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Про це повідомляє офіційний сайт Модени.

23‑річний бразилець підписав контракт до 30 червня 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон. Фінансові умови угоди не розголошуються.

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Стеніо є вихованцем Крузейру, де дебютував за основний склад ще у 17-річному віці. Згодом він перебрався до системи Торіно, виступаючи за молодіжну команду італійського клубу.

Після повернення на батьківщину футболіст допоміг Крузейру піднятися до елітного дивізіону Бразилії. Перед переїздом до України він також встиг пограти на правах оренди за португальський АВШ.

До Карпат Стеніо приєднався влітку 2024 року. За львівську команду він провів 20 матчів в українській Прем'єр-лізі та ще двічі виходив на поле в Кубку України, однак результативними діями не відзначився. У 2025 році також виступав на правах оренди за Америка Мінейру.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 600 тисяч євро.

Раніше голкіпер Карпат Домчак перейшов до празької Славії.

Перед цим півзахисник молодіжної збірної України Олег Федор перейшов із львівських Карпат до житомирського Полісся.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Карпаты Трансфери Футбол

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