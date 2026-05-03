Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво вже давно визначилося з тим, що не пропонуватиме 34‑річному футболісту нову угоду.

Причиною такого рішення стала мінімальна роль Карвахаля у вирішальній частині сезону. Його чинний контракт діє до 30 червня 2026 року і клуб не пропонуватиме йому продовжити угоду.

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Іспанець є вихованцем мадридського клубу та повернувся до команди у 2013 році після періоду виступів за Баєр. Відтоді він став одним із символів «вершкових», провівши 448 матчів, у яких відзначився 14 голами та 59 результативними передачами.

У складі Реала Карвахаль здобув цілу низку трофеїв. Він чотири рази ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок країни та чотири рази — Суперкубок Іспанії. На європейській арені захисник шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів, п’ять разів піднімав над головою Суперкубок УЄФА та стільки ж разів ставав переможцем клубного чемпіонату світу ФІФА.

Наразі захисник відновлюється після травми стопи, через яку може пропустити частину завершальної стадії сезону. Очікується, що він зможе повернутися до гри ближче до заключного туру, а матч проти Атлетік Більбао може стати для нього прощальним у футболці мадридців.

Раніше повідомлялося, що зірка Реала Дані Себальйос покине клуб після конфлікту з тренером Альваро Арбелоа.