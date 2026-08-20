«Хочу зіграти проти Барселони». Зірка Шахтаря назвав амбітну ціль у Лізі чемпіонів

В інтерв'ю ge.globo бразилець заявив, що досягти цієї мети буде складно, однак немає нічого неможливого.

«Я знаю, що це дуже складно, але нічого неможливого немає… Одна з моїх цілей — стати найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, забити багато голів. З дитинства я мріяв зіграти в Лізі чемпіонів і стати її найкращим бомбардиром, бути поруч із великими гравцями. Це моя мета, тому я йду в Лігу чемпіонів із бажанням спробувати стати найкращим бомбардиром, забити якомога більше голів і допомогти команді».

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Також Еліас сказав, що в Лізі чемпіонів хотів би зустрітися з Барселоною.

«Я хотів би зіграти проти Барселони. Це клуб, який мені дуже подобається, а Камп Ноу я вважаю одним із найкрасивіших стадіонів Європи. Але конкретного суперника обрати неможливо. З ким би ми не зіграли, для мене буде честю вийти проти них на поле. Я дуже радий, що матиму можливість зіграти проти команд найвищого рівня та продемонструвати свій футбол», — казав Еліас.

Нагадаємо, що Еліас приєднався до донецького Шахтаря взимку 2025 року, перейшовши за 17 мільйонів євро з Флуміненсе. Його контракт з командою розрахований до кінця 2029 року.

У матчі першого туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (5:1) Еліас оформив хет-трик.



Також ми писали, що зірка Шахтаря зацікавив Арсенал та Манчестер Юнайтед.