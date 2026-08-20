«Це моя робота». Нападник Шахтаря висловився про інтерес з боку Арсенала та Манчестер Юнайтед

Нещодавно з’явилася інформація, що форвардом цікавляться Арсенал, Манчестер Юнайтед та ще вісім клубів. Їхні представники переглядали гравця у першому турі УПЛ, де Шахтар розгромив Кудрівку з рахунком 5:1, а Еліас відзначився хет-триком.

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В інтерв'ю ge.globo Кауан зазначив, що не дозволяє таким розмовам затьмарювати собі голову.

«Я радий, що мою роботу визнають і що великі європейські клуби стежать за моєю грою. Це приємно, адже розумієш, що робиш усе правильно. Але такі питання я залишаю своїм агентам. Не дозволяю цьому впливати на мене чи змінювати мене, адже моя робота — просто грати у футбол.

Я знаю, що якщо забиватиму голи, віддаватиму результативні передачі та допомагатиму команді, зацікавлені клуби з’являться. Звичайно, це моя мрія і мрія моєї родини, тому я продовжую наполегливо працювати, щоб у майбутньому вона здійснилася", — сказав Еліас.

Нагадаємо, що Еліас приєднався до донецького Шахтаря взимку 2025 року, перейшовши за 17 мільйонів євро з Флуміненсе. Його контракт з командою розрахований до кінця 2029 року.

Раніше ми писали, що зірка Шахтаря назвав амбітну ціль у Лізі чемпіонів.