«Я цього досягну»: зірка Шахтаря хоче встановити особистий рекорд у новому сезоні

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20-річний бразилець зізнався, що планує провести найкращу гольову кампанію у кар'єрі.

«Я хочу забити понад 20 голів. Це має стати моїм особистим рекордом. Думаю, мені це потрібно, і я маю працювати, щоб досягти цього. Я впевнений, що я цього досягну. Разом з моїм штабом, а також із командою тут у Шахтарі я знаю, що зможу цього досягти», — сказав Еліас в інтерв'ю пресслужбі Шахтаря.

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Футболіст також розповів про командні цілі Шахтаря у новому сезоні. Восени «гірники» стартують в основному етапі Ліги чемпіонів.

«Ми граємо в Лізі чемпіонів — це один із найбільших турнірів у світі, якщо не найбільший. Крім того, нам потрібно захищати чемпіонський титул. Це набагато складніше, адже всі хочуть стати чемпіонами, усі хочуть завоювати цей трофей, а ми повинні його відстояти», — відзначив Еліас.

Нагадаємо, у матчі першого туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (5:1) Еліас оформив хет-трик.

Минулого сезону бразильський форвард забив 11 голів у 36 матчах за Шахтар.

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