Володар двох Золотих м’ячів помер після боротьби з раком

Про його смерть 20 липня повідомила родина, пише The Athletic. У січні Кіган розповів, що йому діагностували онкологічне захворювання, а у травні повідомив, що хвороба досягла четвертої стадії.

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«З великим сумом повідомляємо, що Кевін Кіган пішов із життя у віці 75 років. Кевін боровся з раком, а в останні хвилини поруч із ним були дружина та доньки. Родина просить поважати її право на приватність у цей важкий час», — йдеться в заяві сім'ї.

Кевін Кіган — один із найкращих футболістів в історії Англії, володар двох Золотих м’ячів (1978, 1979). Він розпочав професійну кар'єру у Сканторп Юнайтед, а найбільших успіхів досяг у складі Ліверпуля, з яким виграв три титули чемпіона Англії, Лігу чемпіонів та два Кубки УЄФА у 1970-х роках.

При цьому обидва Золоті м’ячі Кіган здобув вже у складі німецького Гамбурга, куди перейшов у 1977 році. Пізніше також виступав за Саутгемптон, Ньюкасл і Блектаун Сіті.

We are devastated to learn of the passing of Kevin Keegan, one of the most iconic, influential and deeply loved figures in our club’s history.



Kevin was more than a legendary footballer and manager. He was the beating heart of Newcastle United for generations of supporters. — Newcastle United (@NUFC) July 20, 2026

За збірну Англії Кіган провів 63 матчі та забив 21 гол. Ігрову кар'єру остаточно завершив у 1985 році.

Як тренер Кіган найбільше запам’ятався роботою з Ньюкаслом, який очолював у два різні періоди. Під його керівництвом команда у сезоні 1995/96 була дуже близькою до перемоги в англійській Прем'єр-лізі, але зрештою поступилася титулом Манчестер Юнайтед. Після цього Кіган також тренував Фулгем, збірну Англії та Манчестер Сіті, а у 2008 році ненадовго повернувся до Ньюкасла.

Раніше легенда Ліверпуля сер Кенні Далгліш повідомив, що у нього рак.