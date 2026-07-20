Володар двох Золотих м’ячів помер після боротьби з раком
Кевін Кіган (Фото: ФК Манчестер Сіті)
Знаменитий англійський футболіст і тренер Кевін Кіган помер у віці 75 років.
Про його смерть 20 липня повідомила родина, пише The Athletic. У січні Кіган розповів, що йому діагностували онкологічне захворювання, а у травні повідомив, що хвороба досягла четвертої стадії.
«З великим сумом повідомляємо, що Кевін Кіган пішов із життя у віці 75 років. Кевін боровся з раком, а в останні хвилини поруч із ним були дружина та доньки. Родина просить поважати її право на приватність у цей важкий час», — йдеться в заяві сім'ї.
Кевін Кіган — один із найкращих футболістів в історії Англії, володар двох Золотих м’ячів (1978, 1979). Він розпочав професійну кар'єру у Сканторп Юнайтед, а найбільших успіхів досяг у складі Ліверпуля, з яким виграв три титули чемпіона Англії, Лігу чемпіонів та два Кубки УЄФА у 1970-х роках.
При цьому обидва Золоті м’ячі Кіган здобув вже у складі німецького Гамбурга, куди перейшов у 1977 році. Пізніше також виступав за Саутгемптон, Ньюкасл і Блектаун Сіті.
За збірну Англії Кіган провів 63 матчі та забив 21 гол. Ігрову кар'єру остаточно завершив у 1985 році.
Як тренер Кіган найбільше запам’ятався роботою з Ньюкаслом, який очолював у два різні періоди. Під його керівництвом команда у сезоні 1995/96 була дуже близькою до перемоги в англійській Прем'єр-лізі, але зрештою поступилася титулом Манчестер Юнайтед. Після цього Кіган також тренував Фулгем, збірну Англії та Манчестер Сіті, а у 2008 році ненадовго повернувся до Ньюкасла.
Раніше легенда Ліверпуля сер Кенні Далгліш повідомив, що у нього рак.