«Ми розділяємо біль родин». Динамо відреагувало на теракт у Києві

18 квітня, 22:51
Внаслідок теракту в Києві загинуло 6 людей (Фото: REUTERS/Stringer)

Внаслідок теракту в Києві загинуло 6 людей (Фото: REUTERS/Stringer)

Футбольний клуб Динамо відреагував на теракт в Києві, який стався 18 квітня.

У своєму офіційному акаунті в Instagram, клуб висловили підтримку родинам жертв нападу.

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«Футбольний клуб Динамо Київ висловлює щирі співчуття всім постраждалим унаслідок сьогоднішнього терористичного акту в Києві.

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Ми розділяємо біль родин, які втратили своїх близьких. Важко знайти слова, що могли б розрадити у таку хвилину, але знайте: наші думки та серця сьогодні з вами. Пораненим ми бажаємо сил та якнайшвидшого відновлення.

Київ — це наш дім, а всі його люди — наша родина. Ми віримо, що світло обов’язково переможе, а на зміну тривогам прийде спокій та мирне небо для кожного українського міста і села.

Тримаймося разом!", — йдеться у заяві.

У Голосіївському районі Києва чоловік відкрив стрілянину по людях, внаслідок чого загинули шестеро, ще 14 отримали поранення. Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої нападника було ліквідовано.

Напередодні Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею (3:1) в чемпіонаті України.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Динамо (Київ) Стрілянина у Києві Теракт Футбол

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