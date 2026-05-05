Мбаппе поставив ультиматум Реалу, вимагаючи від клубу продати лідера за 150 мільйонів євро
Кіліан Мбаппе незадоволений своїм становищем у команді (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе незадоволений своїм становищем у команді.
Про це повідомляє журналіст Франсуа Галлардо.
За інформацією джерела, французький футболіст нібито відчуває себе зрадженим деякими гравцями команди, включно з Вінісіусом Жуніором.
Журналіст додав, що мати Мбаппе Файза Ламарі влітку висуне ультиматум президенту клубу Флорентіно Пересу.
Оточення Мбаппе нібито розглядає варіант, за якого клубу доведеться зробити вибір: або розлучитися з Вінісіусом, або продати самого французького форварда.
Офіційного підтвердження цієї інформації ні з боку клубу, ні від представників гравців немає.
У поточному сезоні 27-річний Мбаппе провів за Реал 41 матч, забив 41 гол, зробив шість гольових передач. Контракт із клубом розрахований до кінця червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 200 мільйонів євро.
Вінісіус Жуніор у поточному сезоні відіграв за «вершкових» 50 ігор, забив 21 м’яч і зробив 14 асистів. Угода з Реалом закінчується наприкінці червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість 25-річного бразильця у 150 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Реал не буде продовжувати контракт із шестиразовим переможцем Ліги чемпіонів.