Мбаппе поставив ультиматум Реалу, вимагаючи від клубу продати лідера за 150 мільйонів євро

Про це повідомляє журналіст Франсуа Галлардо.

За інформацією джерела, французький футболіст нібито відчуває себе зрадженим деякими гравцями команди, включно з Вінісіусом Жуніором.

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Журналіст додав, що мати Мбаппе Файза Ламарі влітку висуне ультиматум президенту клубу Флорентіно Пересу.

Оточення Мбаппе нібито розглядає варіант, за якого клубу доведеться зробити вибір: або розлучитися з Вінісіусом, або продати самого французького форварда.

Офіційного підтвердження цієї інформації ні з боку клубу, ні від представників гравців немає.

У поточному сезоні 27-річний Мбаппе провів за Реал 41 матч, забив 41 гол, зробив шість гольових передач. Контракт із клубом розрахований до кінця червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 200 мільйонів євро.

Вінісіус Жуніор у поточному сезоні відіграв за «вершкових» 50 ігор, забив 21 м’яч і зробив 14 асистів. Угода з Реалом закінчується наприкінці червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість 25-річного бразильця у 150 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал не буде продовжувати контракт із шестиразовим переможцем Ліги чемпіонів.