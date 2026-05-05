Мбаппе поставив ультиматум Реалу, вимагаючи від клубу продати лідера за 150 мільйонів євро

5 травня, 09:06
Кіліан Мбаппе незадоволений своїм становищем у команді (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Кіліан Мбаппе незадоволений своїм становищем у команді (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе незадоволений своїм становищем у команді.

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Про це повідомляє журналіст Франсуа Галлардо.

За інформацією джерела, французький футболіст нібито відчуває себе зрадженим деякими гравцями команди, включно з Вінісіусом Жуніором.

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Журналіст додав, що мати Мбаппе Файза Ламарі влітку висуне ультиматум президенту клубу Флорентіно Пересу.

Оточення Мбаппе нібито розглядає варіант, за якого клубу доведеться зробити вибір: або розлучитися з Вінісіусом, або продати самого французького форварда.

Офіційного підтвердження цієї інформації ні з боку клубу, ні від представників гравців немає.

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У поточному сезоні 27-річний Мбаппе провів за Реал 41 матч, забив 41 гол, зробив шість гольових передач. Контракт із клубом розрахований до кінця червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 200 мільйонів євро.

Вінісіус Жуніор у поточному сезоні відіграв за «вершкових» 50 ігор, забив 21 м’яч і зробив 14 асистів. Угода з Реалом закінчується наприкінці червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість 25-річного бразильця у 150 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал не буде продовжувати контракт із шестиразовим переможцем Ліги чемпіонів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Вінісіус Жуніор

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