«Навіть не знаю, що він говорить». Мбаппе публічно розкритикував Арбелоа — реакція тренера Реала

15 травня, 09:21
Кіліан Мбаппе розкритикував Альваро Арбелоа (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Кіліан Мбаппе розкритикував Альваро Арбелоа (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Нападник Реала Кіліан Мбаппе розкритикував наставника команди Альваро Арбелоа.

Читайте також:
«Здатний зробити фантастичну роботу». Анчелотті назвав тренера, який має очолити Реал

Французький футболіст заявив, що не дивиться пресконференції тренера і не розуміє його висловлювання іспанською мовою.

«Я не дивлюся конференції Альваро Арбелоа. Навіть не знаю, що він говорить. У мене телевізор французькою мовою».

Реклама

Мбаппе продовжив висловлювати своє невдоволення і згадав роботу з колишнім наставником команди Хабі Алонсо, який залишив свій пост під час поточного сезону.

«У мене таке відчуття, що раніше в нас була структура, були ідеї, як грати у футбол, а потім ми все це втратили. Завершити сезон без трофеїв дуже боляче. Ми маємо винести уроки з цієї ситуації та прийняти критику», — наводить слова гравця Marca.

REUTERS/Isabel Infantes
Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Арбелоа відповів на слова француза про те, що команда була більш структурованою в першій половині сезону.

«Думаю, було б чудово, якби він задумався про те, що в першій половині сезону він забив значно більше, ніж у другій», — наводить слова фахівця AS.

У поточному сезоні Мбаппе провів за Реал 42 матчі у всіх турнірах, у яких забив 41 гол і зробив сім гольових передач.

Читайте також:
«Я лише четвертий нападник». Мбаппе вступив у публічну суперечку з тренером Реала Арбелоа

Протягом сезону Реал змінював головного тренера. Хабі Алонсо очолював команду з червня по січень. Однак його звільнили після поразки від Барселони (2:3) у фіналі Суперкубка Іспанії.

Його наступником став Альваро Арбелоа, який був переведений з молодіжної команди Кастілья.

Нещодавно в мадридському Реалі сталася бійка між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені. Гравців оштрафували на 500 тисяч євро кожного.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies