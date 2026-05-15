«Навіть не знаю, що він говорить». Мбаппе публічно розкритикував Арбелоа — реакція тренера Реала
Кіліан Мбаппе розкритикував Альваро Арбелоа (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Нападник Реала Кіліан Мбаппе розкритикував наставника команди Альваро Арбелоа.
Французький футболіст заявив, що не дивиться пресконференції тренера і не розуміє його висловлювання іспанською мовою.
«Я не дивлюся конференції Альваро Арбелоа. Навіть не знаю, що він говорить. У мене телевізор французькою мовою».
Мбаппе продовжив висловлювати своє невдоволення і згадав роботу з колишнім наставником команди Хабі Алонсо, який залишив свій пост під час поточного сезону.
«У мене таке відчуття, що раніше в нас була структура, були ідеї, як грати у футбол, а потім ми все це втратили. Завершити сезон без трофеїв дуже боляче. Ми маємо винести уроки з цієї ситуації та прийняти критику», — наводить слова гравця Marca.
Арбелоа відповів на слова француза про те, що команда була більш структурованою в першій половині сезону.
«Думаю, було б чудово, якби він задумався про те, що в першій половині сезону він забив значно більше, ніж у другій», — наводить слова фахівця AS.
У поточному сезоні Мбаппе провів за Реал 42 матчі у всіх турнірах, у яких забив 41 гол і зробив сім гольових передач.
Протягом сезону Реал змінював головного тренера. Хабі Алонсо очолював команду з червня по січень. Однак його звільнили після поразки від Барселони (2:3) у фіналі Суперкубка Іспанії.
Його наступником став Альваро Арбелоа, який був переведений з молодіжної команди Кастілья.
Нещодавно в мадридському Реалі сталася бійка між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені. Гравців оштрафували на 500 тисяч євро кожного.