«ЧС може схилити чашу терезів»: легендарний Луїш Фігу назвав головного претендента на Золотий м’яч 2026 року

Луїш Фігу під час церемонії вручення Золотого м’яча 2025 року (Фото: Instagram/luis__figo)

Колишній півзахисник Реала та володар Золотого м’яча 2000 року Луїш Фігу вважає Кіліана Мбаппе головним претендентом на індивідуальну нагороду у 2026 році.

Фігу зазначив, що форвард збірної Франції провів видатний турнір, виграв Золотий бутс із 10 голами та став найкращим бомбардиром чемпіонатів світу за всю історію із 22 забитими м’ячами.

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«Мбаппе та його чудовий виступ на чемпіонаті світу, безсумнівно, зроблять його одним із потенційних переможців. Я б точно включив гравця ПСЖ, який знову виграв Лігу чемпіонів. Весь рік має бути на рахунку. Логічно, що чемпіонат світу може схилити чашу терезів при виборі переможця, але національні титули та Ліга чемпіонів також дуже важливі», — цитує Фігу Goal.

Також португалець назвав інших претендентів на Золотий м’яч.

«Я б, мабуть, виділив Вітінью та Дезіре Дуе, які провели чудовий сезон, незважаючи на те, що Чемпіонат світу для них склався не дуже добре, особливо для Португалії. Я б включив їх усіх до числа кандидатів», — додав Фігу.

Зазначимо, на ЧС-2026 Кіліан Мбаппе забивав у шести поєдинках: він оформив дублі у переможних матчах групового етапу проти Сенегалу (3:1) та Іраку (3:1), забив двічі у поєдинку 1/16 фіналу зі Швецією (3:0), став автором переможних голів в 1/8 фіналу з Парагваєм (1:0) та у чвертьфіналі проти Марокко (2:0), а також закрив свій бомбардирський залік ще одним дублем у програному матчі за 3-тє місце проти Англії (4:6).

Нагадамо, капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 2026 року.

Крім того, Мбаппе встановив рекорд Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу.

Повідомлялося, що Мбаппе є головним фаворитом на Золотий м’яч ЧС-2026 за версією Goal.