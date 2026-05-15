«Ніхто від цього не помре». Мбаппе зробив заяву про відхід із Реала і відповів на свист уболівальників

15 травня, 10:09
Кіліан Мбаппе не збирається залишати Реал (Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Кіліан Мбаппе не збирається залишати Реал (Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Нападник Реала Кіліан Мбаппе висловився про своє майбутнє в мадридському клубі.

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Французький футболіст відреагував на свист уболівальників на свою адресу під час матчу 36-го туру Ла Ліги з Ов'єдо (2:0).

«Ми не можемо змінити думку розлючених людей. Це їхній спосіб висловити свою думку, і не варто приймати це на свій рахунок. Мене багато разів освистували. Таке життя гравця Реала і такої відомої людини, як я. Потрібно приймати це. Це думка людей. Ніхто від цього не помре. Нормально, що люди шукають крайніх, коли ми не виграємо. Так відбувається у всіх клубах», — наводить слова Мбаппе AS.

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https://twitter.com/ActuFoot_/status/2055031423808004246

Мбаппе відповів на запитання про можливий відхід із мадридського клубу.

«Мені дуже добре в Мадриді. Навіщо мені їхати?», — додав футболіст.

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Кіліан перейшов у Реал влітку 2024 року. Контракт із клубом розраховано до кінця червня 2029 року.

У нинішньому сезоні Мбаппе взяв участь у 42 матчах у всіх турнірах, у яких забив 41 гол і зробив сім результативних передач.

Зазначимо, що після матчу з Ов'єдо Мбаппе вступив у публічну суперечку з тренером Реала Альваро Арбелоа. Француз обурився тим, що він не вийшов на поле в стартовому складі. Крім того, Кіліан публічно розкритикував Арбелоа, заявивши, що не слухає виступу іспанця на прес-конференціях.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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