Перший в історії. Мбаппе встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів
Кіліан Мбаппе (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Мадридський Реал завершив свій виступ у Лізі чемпіонів, програвши мюнхенській Баварії за сумою двох зустрічей (4:6).
Як повідомляє Goals Side, нападник «вершкових» Кіліан Мбаппе встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів.
Француз став першим футболістом в історії турніру, якому вдалося забити 10 голів на виїзді за один сезон головного єврокубка.
10-й виїзний гол Мбаппе забив у матчі-відповіді з Баварією. Кіліан відзначився забитим м’ячем на 42-й хвилині.
За даними Stats Foot, Мбаппе став першим футболістом в історії Реала, якому вдалося забити щонайменше 40 м’ячів у кожному з перших двох сезонів у клубі.
У дебютному сезоні за мадридців він відзначився 44 голами, а нинішній сезон став другим поспіль із 40+ результативними ударами.
У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє з Баварією, а Атлетіко зустрінеться з Арсеналом. Перші матчі півфіналів відбудуться 28 і 29 квітня 2026 року. Зустрічі у відповідь — 5 і 6 травня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина).
Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Альваро Арбелоа назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів.