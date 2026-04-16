Перший в історії. Мбаппе встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів

Мадридський Реал завершив свій виступ у Лізі чемпіонів, програвши мюнхенській Баварії за сумою двох зустрічей (4:6).

Читайте також: Переможець Ліги чемпіонів назвав ідіотом півзахисника Реала після вильоту від Баварії

Як повідомляє Goals Side, нападник «вершкових» Кіліан Мбаппе встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів.

Француз став першим футболістом в історії турніру, якому вдалося забити 10 голів на виїзді за один сезон головного єврокубка.

Реклама

10-й виїзний гол Мбаппе забив у матчі-відповіді з Баварією. Кіліан відзначився забитим м’ячем на 42-й хвилині.

За даними Stats Foot, Мбаппе став першим футболістом в історії Реала, якому вдалося забити щонайменше 40 м’ячів у кожному з перших двох сезонів у клубі.

У дебютному сезоні за мадридців він відзначився 44 голами, а нинішній сезон став другим поспіль із 40+ результативними ударами.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє з Баварією, а Атлетіко зустрінеться з Арсеналом. Перші матчі півфіналів відбудуться 28 і 29 квітня 2026 року. Зустрічі у відповідь — 5 і 6 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина).

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Альваро Арбелоа назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів.