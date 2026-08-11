Найбільше постраждало серце: у голкіпера Шахтаря серйозні проблеми зі здоров’ям через укус кліща

Кіріл Фесюн виступає за Шахтар з 2024 року (Фото: ФК Шахтар Донецьк)

За даними журналіста Ігоря Бурбаса, 24-річного футболіста кілька місяців тому вкусив кліщ. Унаслідок цього в організмі Фесюна розпочався тяжкий інфекційний процес, що спричинив запалення внутрішніх органів, зокрема серця.

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«Кліща виявили не одразу — він певний час перебував у тілі Фесюна, відбулося ураження організму інфекцією. Найбільше постраждало серце», — сказав Бурбас.

За словами журналіста, лікарі, які обстежували Фесюна, вважають, що якби кліща не виявили вчасно, кар'єра футболіста опинилася б під загрозою. Наразі лікарі працюють над повним відновленням Фесюна й утримуються від довгострокових прогнозів.

Кіріл Фесюн перейшов у Шахтар з Колоса влітку 2024 року. Минулого сезону він відіграв за донецьку команду вісім матчів у всіх турнірах, зокрема чотири рази зіграв у Лізі конференцій. Голкіпер вигравав із Шахтарем чемпіонат і Кубок України.

В активі Фесюна сім матчів за молодіжну збірну України. Влітку 2024 року взяв участь в Олімпійських іграх у складі олімпійської збірної.

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