«Поліські вовки» разом з офіційним спонсором GGBET креативно обіграли нову ігрову форму команди. Спецпроєкт «Код Зграї» представив гравців чоловічої і жіночої команд у нетипових для них образах і підсвітив їхні особисті історії: вибір номеру, ритуали перед матчами та інше. Fashion-портрети та інтерв’ю з гравцями доступні ексклюзивно на сайті .

«Полісся» — клуб із впізнаваним візуальним стилем і концептом «вовчої зграї», який підтримують тисячі фанатів. Проте зграя не применшує індивідуальність, а навпаки розкриває її. Кожен учасник має самобутній характер, певну роль, власні рішення і очікування, і водночас є частиною великої гри. Саме це стало основою творчого проєкту команди.

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У «Коді Зграї» взяли участь: півзахисник Владислав Велетень, воротар Євгеній Волинець, нападник Микола Гайдучик, захисники Сергій Чоботенко і Микита Кравченко, капітанка жіночої команди Тетяна Тріль, нападниця Юлія Семенюк і захисниця Аліса Бордюг. Для кожного учасника проєкту було створено індивідуальний fashion-образ, центральним елементом якого стала нова ігрова форма ФК «Полісся». Над ними працювала креативна команда GGBET разом із командою митців (стилістом, фотографом, візажистами та іншими).

Fashion-світлини гравців і гравчинь доповнюють історії: чому вони обрали саме цей ігровий номер, які кумедні випадки траплялися з ними протягом кар'єри, у які забобони вони вірять та які факти про себе готові відкрити вболівальникам. Більшість фактів озвучили вперше, тож це є ексклюзивом для всіх фанів «Полісся».

"Код Зграї• доступний до перегляду на сайті.

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