Євгеній не прив'язується до одного номера. Каже, що кожен новий клуб це нова історія, тому й цифри змінюються. Колись він грав під першим номером, потім обрав 25-й, а сьогодні виходить на поле з 23-м. Хоча зізнається: якби не воротарська специфіка, із задоволенням грав би під п'ятим, але, традиційно це номер центрального захисника.
Спокій — одна з головних рис його характеру. Для воротаря це майже професійна необхідність — навіть коли в штрафному майданчику панує хаос, потрібно за частку секунди ухвалити правильне рішення. А після гри все починається спочатку.
У команді досі згадують матч із «Зорею», коли Євгеній врятував ворота... носком бутси. Відтоді «той самий носочок» став локальною легендою.
Перед виходом на поле у нього є власні ритуали, але розповідати про них не любить. Каже, уважні вболівальники й так усе давно помітили, тож, слідкуйте за воротарем!