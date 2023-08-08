Я ЗМІНИВ НОМЕР В ОСТАННІЙ МОМЕНТ

І НЕ ПРО ЩО НЕ ЖАЛІЮ

І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.



Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.



А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.



І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.



Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.



І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.



Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.



А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.



І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.



Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.



А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.



А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.

І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.



Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.



А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.



І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.



Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.



А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.

