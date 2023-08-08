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Гравці, якими ви їх ще не бачили — фотопроєкт
ФК «Полісся» і GGBET

За номером на футболці часто ховається ціла історія. Іноді це випадковий вибір, іноді — дитяча мрія, сімейна традиція або просто улюблена цифра. Але номер — лише частина шляху. Це особливо відчувається, коли маєш справу зі згуртованими командами, де водночас поважають особистий розвиток і підтримують його. «Поліські вовки» – саме такі.

Спецпроєкт «Код зграї» – творчий експеримент ФК «Полісся» і їхнього офіційного спонсора GGBET. Його мета – показати гравців і гравчинь команди такими, якими їх рідко бачать за межами футбольного поля. Обіграти нову форму і пограти зі стилем. Розкрити цікаві факти не лише про вибір номеру, а і про ритуали перед матчами, поділитись кумедними випадками й деталями, які зазвичай залишаються поза увагою вболівальників. Адже кожна така історія – ще один прихований код, який лежить в основі успіху «вовчої зграї».
Голкіпер — це позиція одного моменту, у якому ти можеш змінити все.
Євгеній не прив'язується до одного номера. Каже, що кожен новий клуб це нова історія, тому й цифри змінюються. Колись він грав під першим номером, потім обрав 25-й, а сьогодні виходить на поле з 23-м. Хоча зізнається: якби не воротарська специфіка, із задоволенням грав би під п'ятим, але, традиційно це номер центрального захисника.

Спокій — одна з головних рис його характеру. Для воротаря це майже професійна необхідність — навіть коли в штрафному майданчику панує хаос, потрібно за частку секунди ухвалити правильне рішення. А після гри все починається спочатку.

У команді досі згадують матч із «Зорею», коли Євгеній врятував ворота... носком бутси. Відтоді «той самий носочок» став локальною легендою.

Перед виходом на поле у нього є власні ритуали, але розповідати про них не любить. Каже, уважні вболівальники й так усе давно помітили, тож, слідкуйте за воротарем!
Я незламна, бо ще з дитинства навчилася пробувати знову й знову — попри всі труднощі.
Для Юлії 88 не просто номер. Перша вісімка нагадує про день народження, 8 січня, друга схожа на знак нескінченності. Разом вони стали її особистим талісманом.

У футбол вона прийшла ще в четвертому класі, щоправда, починала з футзалу. Досі пам'ятає свої перші жовті шорти, футболку такого ж кольору й нескінченні тренування, коли потрібно було навчитися правильно розвертатися з м'ячем. Пробувала ще раз і ще раз: здається, саме тоді й сформувався її характер.

Серед футболістів, якими захоплювалася в дитинстві, називає Євгена Коноплянку. А якщо запитати, як би називалася книга про її життя, відповідає без роздумів: «Незламна». За цією назвою три операції на колінах і вперте бажання щоразу повертатися на поле.

Перед матчем їй потрібні лише навушники. Плейлист щоразу інший, але музика перед грою незмінна частина її коду.
Моєю першою партнеркою у футболі була бабуся. І грала вона дуже непогано!
Якщо бачите на полі дві четвірки, майже напевно це про Формулу-1. Саме через Льюїса Гамільтона Сергій колись обрав 44-й номер. Спочатку хотів грати під четвіркою, але вона вже була зайнята. Так з'явилася її «подвійна» версія. Сам футболіст жартує: вийшло навіть краще.

Футбол у його житті почався дуже просто — з м'яча у дворі. Причому одним із перших партнерів була... бабуся. Сергій згадує це з усмішкою і каже, що вона грала цілком непогано.

Перед матчем у нього є незмінна звичка: перший крок на поле з лівої ноги. Не тому, що це гарантує перемогу, а тому, що допомагає зібратися.

Сергій переконаний: характер проявляється не тоді, коли все складається легко. А тоді, коли вже здається, що сил не залишилося, але потрібно зробити ще один ривок. Саме за такі моменти він і любить футбол.
Заздалегідь продумую, що скажу команді перед виходом на поле, але найкращі слова народжуються, коли ми стаємо в коло.
Десятка для Тетяни більше ніж просто номер. Саме під нею вона завжди хотіла грати. Коли перейшла до «Полісся», цифра була зайнята, тож довелося на певний час взяти 77-й. Щойно з'явилася можливість повернути десятку — зробила це без вагань.

Як капітанка вона не любить гучних промов заради ефекту. Важливіше вчасно підтримати команду, підказати, коли потрібно, або взяти відповідальність на себе. Хоча перед кожним матчем усе ж продумує кілька слів для дівчат, але найкращі з них народжуються вже в колі, за кілька секунд до виходу на поле.

Тетяна переконана: сильна команда не підлаштовується під суперника, вона змушує суперника підлаштовуватися під себе.

Навіть зараз, проходячи відновлення після травми, вона постійно разом із командою. Бо капітанство — це не тільки про гру, але і про зв'язок.
Щоб рухатися вперед, треба вірити, і за будь-якого рахунку на табло залишатися людиною.
Четвірка переїхала разом із Микитою з попереднього клубу. Каже, після вдалого сезону не хотів нічого змінювати. Хоча якби можна було обрати будь-яку цифру без огляду на позицію, узяв би одинадцятий номер, але за класичною схемою розподілу гравців — це номер крайнього нападника і його незвично бачити у своєму ж штрафному майданчику.

На внутрішньому боці футболки він написав би слово «Віра», а на зовнішньому — «Добро». Перше допомагає рухатися вперед, друге нагадує залишатися людиною незалежно від рахунку на табло.

Перед матчем Микита любить увімкнути гучну музику: так легше переключитися на гру. Але є ще одна традиція, яку він не пропускає ніколи: написати дружині. У відповідь завжди отримує коротке повідомлення з побажанням вдалої гри й головне — без травм.

Його код простий: віра, дисципліна і люди, які чекають після фінального свистка.
Щодня треба викладатися на максимум — на тренуванні, у грі, за кожної нагоди працювати на результат.
Владислав обрав «легендарну» десятку. Каже, номер важливий, але значно важливіше те, що ти показуєш на полі.

Одне з найяскравіших рішень у житті він ухвалив у тринадцять років. Коли отримав шанс перейти до академії «Динамо», багато хто відмовляв: мовляв, конкуренція занадто велика. Владислав ризикнув і сьогодні називає той крок одним із найправильніших.

Себе описує як імпульсивну людину. Іноді емоції беруть гору, але саме футбол навчив його швидше повертати холодну голову. Найбільше цінує дисципліну, наполегливість і небажання програвати.

Перед грою все просто: музика, масаж і кілька хвилин тиші. А все інше, каже, потрібно доводити вже після стартового свистка.
Обожнюю атмосферу повного стадіону — саме заради таких моментів хочеться виходити на поле.
Вісімка подобається дружині, дев'ятка  —  самому Миколі. Разом вони утворили 89-й номер, який він давно хотів носити на спині. Коли з'явилася така можливість, навіть не вагався.

За межами поля його легко впізнати за ще одним захопленням — автомобілями. Микола любить розбиратися в техніці, стежити за станом машини, а іноді просто помити авто власноруч. Каже, це чудовий спосіб переключитися після напруженого тижня.

Одним із найемоційніших матчів у кар'єрі називає гру за право залишитися в Прем'єр-лізі. Тоді він оформив дубль, але найбільше запам'ятав не власні голи, а атмосферу повного стадіону. Саме заради таких моментів і хочеться виходити на поле знову.

Якби потрібно було одним словом описати себе, Микола без роздумів сказав би: «Сім'я». Саме вона залишається головною опорою незалежно від рахунку на табло.
Музика налаштовує мене на гру, а підтримка рідних дає сили викладатися на повну.
П'ятнадцятий номер супроводжує Алісу ще з юнацьких років. Вона швидко стала вважати його своїм і з того часу майже не змінювала.

За освітою Аліса філологиня-перекладачка. Вивчала англійську та німецьку мови, любить читати й відкривати для себе нові місця. Але найбільше енергії сьогодні, звісно, забирає футбол.

Першу форму згадує зі сміхом: вона була завеликою й зовсім не схожою на ту, в якій хочеться фотографуватися. Зараз усе інакше. Для Аліси важливо, щоб екіпірування було не лише зручним, а й стильним.

Якби про неї знімали фільм, він називався б «Свобода і принципи». Ці слова найкраще описують її характер. Перед матчем допомагають музика й підтримка близьких, а після — хороший відпочинок, книжка або нова подорож. Адже навіть у найнапруженішому сезоні важливо залишати місце для життя поза футболом.
Я ЗМІНИВ НОМЕР В ОСТАННІЙ МОМЕНТ
І НЕ ПРО ЩО НЕ ЖАЛІЮ
І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.

І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.

І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.
І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.

І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.
Я ЗМІНИВ НОМЕР В ОСТАННІЙ МОМЕНТ
І НЕ ПРО ЩО НЕ ЖАЛІЮ
І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.

І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.

І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.
І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.

І для цієї задачи нам потрібно зробити серію індівідуальних портретив 8 героїв яки ми інтегруємо в фірмову графіку з номером.

Номер буде відігравати велику роль – візуальний і смисловий центр кадру.

А також необходно буде розробити цікаві, динамічні або нестандартні пози для кожного героя які б гармонійно взаємодіяли з графікою та розкривали характер спортсменів.