Нападник Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль висловив слова підтримки жителям Колумбії після потужного землетрусу, який сколихнув країну.

Футболіст саме завершив відпустку в Колумбії та готувався повернутися до тренувань із Барселоною. Під час відпочинку він побував, зокрема, в Картахені, на островах Росаріо та в Медельїні.

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Також Ямаль відвідав район Комуна 13 у Медельїні, де з’явився у футболці збірної Колумбії.

Після повернення до Барселони іспанець дізнався про наслідки потужного землетрусу, який стався в Колумбії у понеділок. Магнітуда підземних поштовхів сягнула 7,4 бала.

Землетрус зачепив низку міст країни, серед яких Калі, Перейра та Манісалес. Станом на вівторок кількість загиблих сягнула 224 осіб, ще понад 1000 людей отримали поранення.

Ямаль не залишив трагедію без уваги та опублікував у Instagram Stories повідомлення зі словами підтримки постраждалим.

«Наші найкращі побажання та молитви колумбійському народу», — написав футболіст.

Фото: Ламін Ямаль/Instagram

Разом зі збірною Іспанії Ямаль став чемпіоном світу ЧС‑2026, обігравши Аргентину (1:0). Ламін взяв участь у восьми матчах, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Ямаль також є чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії, яка у 2024 році перемогла Англію у фіналі.

Раніше повідомлялося, що Ямаль обійняв короля Іспанії під час урочистого прийому, порушивши протокол.