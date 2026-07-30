Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку від Копенгагена (1:2) у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, після якої житомирський клуб завершив виступ у єврокубках.

В ефірі Megogo Ротань заявив, що команда мала всі шанси перемогти та пройти далі, але знову припустилася помилок.

«Дуже тяжко, тому що коли ти не проходиш далі у таких матчах, де ти повинен перемагати, то, звісно, дуже великий осад. Як завжди після поразки, ти обов’язково повинен зробити аналіз, зробити висновки і рухатися далі. Іншого виходу немає. Звісно, що моменти з пропущеними голами — можу знову повторити ці слова, які я казав після першої гри: ми не зробили висновки з попередніх помилок, тому сьогодні ми не радіємо і не пройшли далі», — сказав Ротань.

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Окремо тренер звернув увагу на проблеми з ігровою дисципліною та розумінням футболістами своїх ролей.

«Дуже тяжко. Розумієте, коли ти маєш протягом усього матчу що в рівних складах, що в більшості таку перевагу, потрібно, звісно, втілювати це в голи. Потрібно бути агресивним, потрібно хотіти і, найголовніше, — розцінювати. Кожен гравець повинен розцінювати свою роль у команді Те, що ми дітьми залишилися — ми 100 відсотків залишилися, я це повторю ще раз.

Якщо буде продовжуватися це далі, якщо кожен гравець не зробить висновки, якщо кожен гравець не буде розуміти важливість кожної ролі в команді… Є м’яч, є роль у тебе — тому не займайся нічим, крім своєї ролі. Тому звідси і ці дитячі помилки, звідси і такі прикрі поразки.

Ще раз повторюся: якщо нема розуміння в цьому, то потрібно робити висновки і рухатися далі. Але ж ви розумієте, що коли на цьому наголошується, коли до цього не прислуховуються — значить не все в порядку в ігровій дисципліні. Тому щодо ігрової дисципліни потрібно жорсткіше діяти по відношенню до гравців", — додав наставник.

Ротань визнав, що не зміг донести до футболістів необхідність діяти інакше в ключових моментах.

«Дуже прикро для мене, як тренера, що ми не до кінця достукалися. Звісно, що ця поразка — на мені, я не зміг до них достукатися, тому висновки буду також я робити», — зазначик наставник

Ротань додав, що після матчу команда була засмучена, адже чудово розуміла: шанси пройти Копенгаген були.

«Ми не були єдиним колективом, не були максимально сконцентровані в тих моментах, коли нам забивали голи. Ми не були максимально сконцентровані на грі з м’ячем, особливо коли отримали чисельну перевагу, тому сьогодні маємо такий результат», — підсумував тренер.

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Наступний матч Полісся проведе у чемпіонаті України проти Чорноморця 2 серпня.

Раніше повідомлялося, що Полісся отримало від Копенгагена особливий подарунок перед матчем у Лізі конференцій. Під час офіційного передматчевого ланчу представники данського клубу вручили українській делегації футболку з написом «We Stand With Ukraine» («Ми підтримуємо Україну») та статуетку лева.