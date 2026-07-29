Копенгаген здобув перемогу над житомирським Поліссям з рахунком 2:1 у матчі‑відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій та вибив українську команду з єврокубків.

Господарі відкрили рахунок на 27-й хвилині матчу завдяки пенальті, який реалізував Ельюнуссі.

Полісся відповіло кількома гострими моментами. Спочатку Федор небезпечно пробив з лівого кута штрафного, але Котарскі відбив його удар, а наприкінці тайму Андрієвський змусив воротаря Копенгагена ще раз рятувати команду.

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На старті другого тайму Копенгаген опинився в меншості - Сузукі отримав червону за фол проти Краснопіра. Уже за кілька хвилин житомиряни ледь не скористалися більшістю, але удар Андраде потягнув Котарскі.

Втім, забити вдалося саме данцям. На 61-й хвилині Медсен випередив Брагару та віддав на Роберта, якому залишалося влучити у порожні ворота.

Гайдучик на останніх секундах відновив інтригу, але часу для того, щоб зрівняти рахунок, уже не вистачило.

Таким чином, Полісся припинило виступи у єврокубках. Копенгаген у наступному раунді зіграє проти переможця протистояння Дебрецен — П’юнік.

Копенгаген — Полісся 2:1 (перший матч — 3:3)

Голи: Ельюнуссі, 27, Роберт, 61 — Гайдучик, 90+3

Вилучення: Сузукі, 46 (Копенгаген)

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Відео: Megogo

Раніше повідомлялося, що Полісся отримало від Копенгагена особливий подарунок перед матчем у Лізі конференцій. Під час офіційного передматчевого ланчу представники данського клубу вручили українській делегації футболку з написом «We Stand With Ukraine» («Ми підтримуємо Україну») та статуетку лева.