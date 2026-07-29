Перед матчем-відповіддю другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Копенгагеном та Поліссям данський клуб зробив особливий жест.

Під час офіційного передматчевого ланчу представники данського клубу вручили українській делегації футболку з написом «We Stand With Ukraine» («Ми підтримуємо Україну») та статуетку лева, повідомляє пресслужба Полісся.

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У Поліссі подякували супернику за теплий прийом і зазначили, що подібні жести виходять далеко за межі футбольного поля.

«We Stand With Ukraine». Символ підтримки, який сьогодні має особливе значення. Під час офіційного ланчу напередодні матчу наш клуб отримав пам’ятний подарунок від ФК Копенгаген, який ще раз нагадує: футбол обʼєднує не лише на полі. Дякуємо за теплий прийом, гостинність та взаємну повагу. Саме такі моменти роблять єврокубки особливими — не лише через футбол, а й через дружні традиції між клубами", — йдеться у повідомленні житомирського клубу.

Матч Копенгаген — Полісся відбудеться сьогодні, 29 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00. Перший матч завершився внічию 3:3.

У разі перемоги над данським клубом Полісся зустрінеться з переможцем пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).

Раніше тренер Копенгагена перед матчем із Поліссям вказав на помилки команди на старті сезону.

Напередодні головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив готовність команди до матчу-відповіді у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.