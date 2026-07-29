«Я говорив на підвищених тонах». Тренер Копенгагена перед матчем із Поліссям вказав на помилки команди на старті сезону

Головний тренер Копенгагена Бо Свенссон прокоментував старт сезону та поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти житомирського Полісся у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Про це повідомляє Bold.

Свенссон визнав, що його команда невдало провела перші тайми в матчах проти Полісся (3:3) у кваліфікації Ліги конференцій та Люнгбю в чемпіонаті Данії (3:2).

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«Ми грали ніби з затягнутим ручним гальмом, наче все мало прийти до нас саме по собі, замість того щоб зробити крок вперед і впливати на речі проактивно. Крім того, ми також не вгадали з тактичною частиною в деяких фазах, тож це комплексне пояснення.

Йдеться як про тактику, так і про правильний рівень налаштування (концентрації), і це знову ж таки лежить на мені та на гравцях. Ми це також обговорили. Це не той вигляд, який ми хочемо бачити. Це суміш кількох речей, і це не можна звести лише до одного пояснення", — сказав Свенссон.

Свенссон зізнався, що під час перерви був змушений серйозно поговорити з підопічними.

«У роздягальні я говорив на підвищених тонах. Не знаю, чи саме це вплинуло, але реакція команди після перерви була значно кращою. Ми побачили позитивні зміни, хоча попереду ще багато роботи», — додав тренер.

Наставник данського клубу також поділився очікуваннями від повторної зустрічі з Поліссям.

«Можливо, ми більше володітимемо м’ячем, ніж це було на виїзді. Насправді ми також контролювали м’яч там, але це часто було просто перепасовування біля власного штрафного — принаймні у першому таймі. Я сподіваюся, що цього разу ситуація буде такою, що ми краще контролюватимемо гру, коли м’яч у суперника», — підсумував Свенссон.

Матч Копенгаген — Полісся відбудеться сьогодні, 29 липня, початок — о 20:00.

У разі перемоги над данським клубом Полісся зустрінеться з переможцем пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).

Раніше головний тренер Руслан Ротань оцінив готовність Полісся до вирішальної гри в Лізі конференцій.