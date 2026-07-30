«Суперник був кращим». Тренер Копенгагена зробив відверте зізнання після матчу з Поліссям
Бо Свенссон (Фото: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix)
Головний тренер Бо Свенссон прокоментував перемогу над житомирським Полісся (2:1) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
Свенссон визнав, що Полісся за грою було сильнішим за його команду за підсумками двох матчів, повідомляє Bold.
«Тепер усі побачили, що команда, проти якої ми грали, не така вже й слабка. У нас знову виникали проблеми, але цього разу ми захищалися краще, ніж у двох попередніх матчах.
Звичайно, другий тайм перетворився на боротьбу вдесятьох протягом 45−50 хвилин. До того ж це була наша третя гра за шість днів. Але хлопці зробили все, щоб довести цей матч до перемоги, і я просто відчуваю до них повагу.
Звичайно, у другому таймі особливо все було дуже складно, коли ми залишилися в меншості. Я не знаю, якою була статистика в першому таймі, але протягом усіх 90 хвилин я не пригадую багато небезпечних моментів у суперника, а в другому таймі — тим більше. За винятком ударів здалеку. Нехай вони пробивають із 25 метрів.
Якщо чесно, за підсумками двох матчів суперник був кращим за нас. Але ми мали кілька вирішальних моментів в атаці завдяки Роберту, а цього разу добре захищалися", — сказав Свенссон.
У першому матчі Полісся та Копенгаген зіграли внічию 3:3. У матчі-відповіді Копенгаген переміг 2:1. При цьому на початку другого тайму господарі залишилися в меншості після вилучення Сузукі.
У наступному раунді Копенгаген зіграє з переможцем пари Дебрецен — П’юнік. Перший матч завершився перемогою угорського клубу з рахунком 1:0.
Повідомлялося, що головний тренер Полісся Руслан Ротань емоційно відреагував на виліт команди з єврокубків та взяв провину на себе.