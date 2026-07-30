«Суперник був кращим». Тренер Копенгагена зробив відверте зізнання після матчу з Поліссям

Свенссон визнав, що Полісся за грою було сильнішим за його команду за підсумками двох матчів, повідомляє Bold.

«Тепер усі побачили, що команда, проти якої ми грали, не така вже й слабка. У нас знову виникали проблеми, але цього разу ми захищалися краще, ніж у двох попередніх матчах.

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Звичайно, другий тайм перетворився на боротьбу вдесятьох протягом 45−50 хвилин. До того ж це була наша третя гра за шість днів. Але хлопці зробили все, щоб довести цей матч до перемоги, і я просто відчуваю до них повагу.

Звичайно, у другому таймі особливо все було дуже складно, коли ми залишилися в меншості. Я не знаю, якою була статистика в першому таймі, але протягом усіх 90 хвилин я не пригадую багато небезпечних моментів у суперника, а в другому таймі — тим більше. За винятком ударів здалеку. Нехай вони пробивають із 25 метрів.

Якщо чесно, за підсумками двох матчів суперник був кращим за нас. Але ми мали кілька вирішальних моментів в атаці завдяки Роберту, а цього разу добре захищалися", — сказав Свенссон.

У першому матчі Полісся та Копенгаген зіграли внічию 3:3. У матчі-відповіді Копенгаген переміг 2:1. При цьому на початку другого тайму господарі залишилися в меншості після вилучення Сузукі.

У наступному раунді Копенгаген зіграє з переможцем пари Дебрецен — П’юнік. Перший матч завершився перемогою угорського клубу з рахунком 1:0.

Повідомлялося, що головний тренер Полісся Руслан Ротань емоційно відреагував на виліт команди з єврокубків та взяв провину на себе.