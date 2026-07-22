«Все гірше і гірше». Футболіст Шахтаря назвав найбільшу помилку у своїй кар'єрі

22 липня, 14:18
Віктор Корнієнко (Фото: Денис Бойко/YouTube)

Віктор Корнієнко (Фото: Денис Бойко/YouTube)

Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко відверто розповів про найневдаліше рішення у своїй професійній кар'єрі.

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В подкасті на YouTube-каналі Дениса Бойка Корнієнко зізнався, що найбільшою його помилкою став перехід до полтавської Ворскли на правах оренди у 2023 році.

«Напевно, найбільш неправильний мій крок у кар'єрі - це перехід у Ворсклу. [тодішній тренер Шахтаря] Ван Леувен мені сказав: «Вибач, я на тебе не розраховую, так як ти пропустив дуже багато». Все, в мене штори впали. Я зразу до Даріо [Срни] підходжу, кажу: «Даріо, я хочу в оренду йти грати, тому що тренер сказав прямо — на мене не розраховує.

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Прийшов я туди у Ворсклу, і оце в мене все почалось — от прям взагалі по накатаній, так все пішло вниз. Я просто не міг себе знайти, розумів, що з кожним місяцем все гірше і гірше. А Даріо мені тоді казав: «Не поспішай, тренуйся, набирай форму, все буде добре». Я його не послухав. Отож на своєму настояв і пішов у Ворсклу, і там вся ця криза і почалась у мене", — розповів Корнієнко.

Новий сезон української Прем'єр-ліги Шахтар розпочне 3 серпня матчем проти Кудрівки, а восени стартує в основному етапі Ліги чемпіонів.

Раніше ексгравець Динамо Олександр Караваєв врятував Шахтар від поразки хорватському клубу Славен Белупо на тренувальному зборі у Словенії.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Шахтар ФК Ворскла Футбол

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