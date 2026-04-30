«Я п’ять разів виграв Лігу чемпіонів»: Роналду поставив на місце фанатів, які намагалися його спровокувати — відео
Роналду з 2023 року виступає за Аль-Наср (Фото: REUTERS/Stringer)
У 30-му турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Наср, за який виступає легендарний форвард Кріштіану Роналду, обіграв Аль-Ахлі з рахунком 2:0.
Переможний гол на 76-й хвилині забив Роналду. Португальський бомбардир відзначився 970-м м’ячем у своїй професійній кар'єрі.
Після фінального свистка фанати Аль-Ахлі спробували спровокувати Роналду. Коли форвавд давав післяматчеве інтерв'ю журналістові, вболівальники нагадали йому про два поспіль титули азійської Ліги чемпіонів, які здобув Аль-Ахлі.
Реакція Роналду була миттєвою. Він підняв руку з розкритими п’ятьма пальцями і з посмішкою відповів: «Я п’ять разів виграв Лігу чемпіонів». Цей момент швидко став вірусним у соцмережах.
Нагадаємо, Роналду чотири рази перемагав в європейській Лізі чемпіонів з Реалом, а також здобув один титул у складі Манчестер Юнайтед.
Аль-Наср за чотири тури до кінця саудівського чемпіонату очолює турнірну таблицю з перевагою у вісім очок над Аль-Хілялем, який провів на один матч менше. Роналду може вперше у кар'єрі виграти лігу Саудівської Аравії.
У нинішньому сезоні Кріштіану забив 25 голів у 26 матчах чемпіонату.
Раніше повідомлялося, що через травму Роналду не потрапив до заявки збірної Португалії на останній збір перед ЧС-2026.