Роналду з 2023 року виступає за Аль-Наср (Фото: REUTERS/Stringer)

У 30-му турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Наср, за який виступає легендарний форвард Кріштіану Роналду, обіграв Аль-Ахлі з рахунком 2:0.

Переможний гол на 76-й хвилині забив Роналду. Португальський бомбардир відзначився 970-м м’ячем у своїй професійній кар'єрі.

Після фінального свистка фанати Аль-Ахлі спробували спровокувати Роналду. Коли форвавд давав післяматчеве інтерв'ю журналістові, вболівальники нагадали йому про два поспіль титули азійської Ліги чемпіонів, які здобув Аль-Ахлі.

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Реакція Роналду була миттєвою. Він підняв руку з розкритими п’ятьма пальцями і з посмішкою відповів: «Я п’ять разів виграв Лігу чемпіонів». Цей момент швидко став вірусним у соцмережах.

كريستيانو رونالدو ردًا على أحد جماهير الأهلي بعد المباراة ⚠️



«أنا لدي 5 بطولات دوري أبطال.»#النصر_الأهلي | #استديو_ثمانية pic.twitter.com/7lt4RPP0VU — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026

Нагадаємо, Роналду чотири рази перемагав в європейській Лізі чемпіонів з Реалом, а також здобув один титул у складі Манчестер Юнайтед.

Аль-Наср за чотири тури до кінця саудівського чемпіонату очолює турнірну таблицю з перевагою у вісім очок над Аль-Хілялем, який провів на один матч менше. Роналду може вперше у кар'єрі виграти лігу Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні Кріштіану забив 25 голів у 26 матчах чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що через травму Роналду не потрапив до заявки збірної Португалії на останній збір перед ЧС-2026.