Джорджина та Кріштіану разом з 2017 року (Фото: Джорджинам Родрігес/Instagram)

Зірка Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно стали чоловіком і дружиною.

Церемонія відбулася 11 серпня 2026 року в Кашкайші, Португалія, повідомляє People.

41-річний футболіст і 32-річна модель вирішили відмовитися від гучних урочистостей: розпис пройшов у цивільному форматі та максимально приватній атмосфері. Серед присутніх були їхні п’ятеро дітей.

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Роналду підтвердив важливу подію, опублікувавши фото рук подружжя з обручками. Свій допис футболіст підписав лаконічно: «C[серце]G».

Пара разом із 2017 року. Вперше Роналду та Родрігес публічно з’явилися разом на церемонії The Best FIFA Football Awards у Цюриху, а згодом футболіст підтвердив їхні стосунки в Instagram.

У серпні 2025 року Родрігес оголосила про заручини. Тоді вона показала обручку з великим овальним діамантом і написала: «Так, я хочу. У цьому та в усіх моїх життях».

Роналду та Родрігес виховують п’ятьох дітей: Кріштіану-молодшого, близнюків Матео та Єву Марію, Алану та Беллу. У квітні 2022 року пара також повідомила про смерть новонародженого сина Белли — Анхеля.

Раніше Роналду розповідав, що спочатку не очікував, що їхні стосунки будуть настільки серйозними. За словами футболіста, згодом він зрозумів, що Родрігес — «жінка його життя».

Раніше повідомляося, що фанати чекали весілля Роналду, але побачили іншу пару — курйоз у Португалії розсмішив Кріштіану.