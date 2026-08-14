Були лише свідки та діти. З’явилися подробиці таємного весілля Кріштіану Роналду

Знаменитий футболіст Кріштіану Роналду та його обраниця Джорджина Родрігес офіційно стали чоловіком і дружиною 11 серпня .

Церемонія відбулася в їхньому новому маєтку в Кашкайші, що неподалік від Лісабона.

Як повідомляє The Sun, на церемонії були присутні лише четверо свідків і діти подружжя. Батьків і родичів молодята на весілля не запрошували.

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Свідками були Івана, сестра Джорджини, давній друг Кріштіану Мігел Пайшан, а також іспанський ювелір Хосе Родрігес Санхіль і його дружина Моніка Гонсалес Мартінес.

Роналду та Родрігес виховують п’ятьох дітей.

Кріштіану Роналду-молодший (народився 17 червня 2010 року). Ім'я його матері тримається в таємниці.

Близнюки Єва Марія та Матео (народилися 8 червня 2017 року). Вони з’явилися на світ у США за допомогою сурогатної матері.

Алана Мартіна (народилася 12 листопада 2017 року). Перша спільна донька Кріштіану та Джорджини.

Белла Есмеральда (народилася 18 квітня 2022 року). Молодша донька пари. Вона мала народитися разом із братом-близнюком на ім'я Анхель, проте хлопчик помер під час пологів.

Напередодні весілля подружжя уклало шлюбний договір. Вони обрали режим роздільного майна. Це означає, що кожен із них зберігає одноосібні права на активи, якими володів до весілля, а Джорджина не має прямого доступу до всіх статків футболіста, що оцінюються в мільярди.

Свідоцтво про шлюб Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес / Фото: thesun.co.uk

Поряд із цією угодою діють фінансові домовленості, укладені парою кілька років тому. У разі розриву стосунків Джорджина стане одноосібною власницею розкішного маєтку Роналду в Мадриді. Крім того, Кріштіану довічно виплачуватиме Родрігес щомісячне утримання в розмірі близько 100 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану та Джорджина одружаться в рідному місті футболіста — Фуншалі. Фанати біля церкви чекали на весілля Роналду, але побачили іншу пару — цей курйоз розсмішив Кріштіану.