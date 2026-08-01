Кріштіану Роналду похизувався пресом на спільному фото із сином і тонко підколов його

1 серпня, 18:23
Кріштіану Роналду із сином (Фото: instagram.com/cristiano)

Кріштіану Роналду із сином (Фото: instagram.com/cristiano)

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду опублікував новий допис у соціальній мережі.

41-річний форвард Аль-Насра поділився сімейними фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

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Роналду показав знімки з пляжного відпочинку разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес і старшим сином Кріштіану Роналду-молодшим.

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instagram.com/cristiano
Фото: instagram.com/cristiano

Кріштіану разом із сином продемонстрували свою фізичну форму. Кріштіану-молодший наздогнав батька за зростом.

instagram.com/cristiano
Фото: instagram.com/cristiano

Натомість Роналду жартівливо підписав допис: «Not yet» («Ще ні» — прим.), натякнувши на порівняння в пресі.

instagram.com/cristiano
Фото: instagram.com/cristiano

Допис на сторінці португальця зібрав понад 17 мільйонів лайків і 182 тисячі коментарів.

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Нагадаємо, що Португалія завершила виступ на турнірі на стадії 1/8 фіналу, також поступившись Іспанії з рахунком 0:1, але в основний час.

Тоді Кріштіану також став найстаршим гравцем в історії чемпіонатів світу, який забив гол у плей-оф турніру — 41 рік і 147 днів.

Зазначимо, що за свою кар'єру Роналду взяв участь у шести чемпіонатах світу, починаючи з 2006 року. Він забив 11 голів у 27 матчах.

Раніше ми писали, що Роналду встановив унікальне досягнення на чемпіонатах світу.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Кріштіану Роналду

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