Кріштіану Роналду похизувався пресом на спільному фото із сином і тонко підколов його

41-річний форвард Аль-Насра поділився сімейними фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

Роналду показав знімки з пляжного відпочинку разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес і старшим сином Кріштіану Роналду-молодшим.

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Фото: instagram.com/cristiano

Кріштіану разом із сином продемонстрували свою фізичну форму. Кріштіану-молодший наздогнав батька за зростом.

Фото: instagram.com/cristiano

Натомість Роналду жартівливо підписав допис: «Not yet» («Ще ні» — прим.), натякнувши на порівняння в пресі.

Фото: instagram.com/cristiano

Допис на сторінці португальця зібрав понад 17 мільйонів лайків і 182 тисячі коментарів.

Нагадаємо, що Португалія завершила виступ на турнірі на стадії 1/8 фіналу, також поступившись Іспанії з рахунком 0:1, але в основний час.

Тоді Кріштіану також став найстаршим гравцем в історії чемпіонатів світу, який забив гол у плей-оф турніру — 41 рік і 147 днів.

Зазначимо, що за свою кар'єру Роналду взяв участь у шести чемпіонатах світу, починаючи з 2006 року. Він забив 11 голів у 27 матчах.

Раніше ми писали, що Роналду встановив унікальне досягнення на чемпіонатах світу.