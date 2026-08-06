«Мої іграшки»: Роналду показав колекцію суперкарів вартістю понад 25 млн євро

Португальський форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду опублікував в Instagram фотографії, на яких позує у своєму гаражі в оточенні численних розкішних автомобілів.

На знімках можна побачити, зокрема, два червоні Ferrari та Bugatti. Допис Роналду лаконічно підписав: «Мої іграшки».

Протягом багатьох років португалець збирав колекцію автомобілів, до якої входять моделі Ferrari, Bugatti, McLaren, Mercedes, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce та BMW.

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Раніше Роналду зізнався, що вже не пам’ятає, скільки саме автомобілів має.

«Чесно кажучи, я втратив рахунок. Якби мені довелося посперечатися, я б сказав 40 чи 41. Я люблю Bugatti, це зовсім інші звірі», — сказав форвард «Аль-Насра».

Як повідомляє The Sun, одним із найновіших поповнень гаража став Bugatti Tourbillon вартістю 3,73 мільйона євро.

Також у колекції Роналду є Bugatti Chiron вартістю понад 2 мільйони євро, Bugatti Veyron за понад 1,7 мільйони євро та Bugatti Centodieci, вартість якого оцінюється у понад 8 мільйонів євро.

Серед моделей Ferrari футболіст володіє Ferrari Monza вартістю понад 1,6 мільйона євро, Ferrari Daytona SP3 за понад 2 мільйони євро, а також Ferrari Purosangue.

Крім того, автопарк Роналду включає McLaren Senna (874 275 євро), Lamborghini Aventador (314 739 євро), Bentley Flying Spur (291 414 євро), Mercedes G-Wagon Brabus (699 393 євро) та три автомобілі Rolls-Royce.

Легенда збірної Португалії також отримала у подарунок від Аль-Насра автомобіль BMW разом зі своїми партнерами по команді.

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Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес планують одружитися цього тижня у Фуншалі — рідному місті португальського футболіста на острові Мадейра.

Також раніше Джорджина Родрігес розкрила плани Роналду щодо завершення кар'єри.

Крім того, Кріштіану Роналду похизувався пресом на спільному фото із сином і тонко підколов його.