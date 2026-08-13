Роналду змінив імідж після весілля: здивував новою зачіскою та кольором волосся — фото

13 серпня, 21:58
Кріштіану Роналду (Фото: ФК Аль-Наср)

Кріштіану Роналду (Фото: ФК Аль-Наср)

Кріштіану Роналду суттєво змінив імідж після весілля. Португалець продемонстрував нову зачіску та рудуватий відтінок волосся.

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У своєму Instagram футболіст опублікував фото, на якому постав із короткою стрижкою та значно світлішим, рудуватим волоссям. Під знімком Роналду залишив лише два емодзі — жовте та синє кола, традиційні кольори Аль-Насра.

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Роналду пофарбував волосся в рудий колір (Фото: Instagram/cristiano)
Роналду пофарбував волосся в рудий колір / Фото: Instagram/cristiano

Нагадаємо, весілля Роналду та Джорджини Родрігес відбулося 11 серпня 2026 року в Кашкайші, Португалія.

41-річний футболіст і 32-річна модель вирішили відмовитися від гучних урочистостей. Церемонія пройшла у цивільному форматі та максимально приватній атмосфері. Серед присутніх були їхні п’ятеро дітей.

Раніше повідомлялось, що фанати чекали на весілля Роналду, але побачили іншу пару — курйоз у Португалії розсмішив Кріштіану.

Також зірка Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду висловив підтримку Ліонелю Мессі після смерті батька аргентинського футболіста Хорхе Мессі.

Крім того, раніше португальський форвард Аль-Насра опублікував в Instagram фотографії, на яких позує у своєму гаражі в оточенні численних розкішних автомобілів.

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Також Джорджина Родрігес раніше розкрила плани Роналду щодо завершення кар'єри.

Ми писали, що Кріштіану Роналду похизувався пресом на спільному фото із сином і тонко його підколов.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Кріштіану Роналду Аль-Наср

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