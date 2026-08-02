У рідному місті футболіста: стало відомо, коли відбудеться весілля Роналду з Джорджиною Родрігес

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес планують одружитися наступного тижня у Фуншалі — рідному місті португальського футболіста на острові Мадейра.

41-річний Роналду та 32-річна Джорджина проведуть весільну церемонію у кафедральному соборі Фуншала, після чого святкування має продовжитися у п’ятизірковому готелі Savoy Palace, повідомляє Daily Mail.

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Раніше з’являлася інформація, що пара нібито мала одружитися цього вікенду в маєтку Кінта-да-Регалейра у Сінтрі, однак ці чутки поставили під сумнів, оскільки цього дня локація була відкрита для відвідувачів.

Фуншал є місцем народження та дитинства Кріштіану Роналду. На честь футболіста там встановили бронзову статую, а також назвали один із готелів.

Попри великі статки, які оцінюють у 1,2−1,4 мільярда доларів, повернення до рідного міста має для Роналду особливе значення, адже він виріс у бідності та ділив кімнату з братами й сестрами. У 11 років футболіст залишив дім, щоб приєднатися до лісабонського «Спортинга».

Напередодні весілля Роналду та Джорджина продемонстрували свої діамантові каблучки після прибуття до Португалії. Джорджина також опублікувала фотографії з відпочинку, серед яких було сімейне фото з Роналду та його 16-річним сином Джуніором.

Про заручини пари стало відомо у серпні минулого року. Роналду та Родрігес познайомилися у 2016 році, коли Джорджина працювала у бутику Gucci в Мадриді. Пара виховує п’ятьох дітей, серед яких дві доньки, народжені Джорджиною.

Раніше Джорджина Родрігес розкрила плани Роналду щодо завершення кар'єри.