У рідному місті футболіста: стало відомо, коли відбудеться весілля Роналду з Джорджиною Родрігес

2 серпня, 13:13
Кріштіану Роналду привітав Джорджину Родрігес (Фото: instagram.com/cristiano)

Кріштіану Роналду привітав Джорджину Родрігес (Фото: instagram.com/cristiano)

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес планують одружитися наступного тижня у Фуншалі — рідному місті португальського футболіста на острові Мадейра.

Читайте також:
У формі збірної: наречена Роналду показала, як відреагувала на гол коханого у ворота Узбекистану — фото

41-річний Роналду та 32-річна Джорджина проведуть весільну церемонію у кафедральному соборі Фуншала, після чого святкування має продовжитися у п’ятизірковому готелі Savoy Palace, повідомляє Daily Mail.

Реклама

Раніше з’являлася інформація, що пара нібито мала одружитися цього вікенду в маєтку Кінта-да-Регалейра у Сінтрі, однак ці чутки поставили під сумнів, оскільки цього дня локація була відкрита для відвідувачів.

Фуншал є місцем народження та дитинства Кріштіану Роналду. На честь футболіста там встановили бронзову статую, а також назвали один із готелів.

Попри великі статки, які оцінюють у 1,2−1,4 мільярда доларів, повернення до рідного міста має для Роналду особливе значення, адже він виріс у бідності та ділив кімнату з братами й сестрами. У 11 років футболіст залишив дім, щоб приєднатися до лісабонського «Спортинга».

Напередодні весілля Роналду та Джорджина продемонстрували свої діамантові каблучки після прибуття до Португалії. Джорджина також опублікувала фотографії з відпочинку, серед яких було сімейне фото з Роналду та його 16-річним сином Джуніором.

Про заручини пари стало відомо у серпні минулого року. Роналду та Родрігес познайомилися у 2016 році, коли Джорджина працювала у бутику Gucci в Мадриді. Пара виховує п’ятьох дітей, серед яких дві доньки, народжені Джорджиною.

Читайте також:
Відвідала Тиждень моди в Мілані. Наречена Роналду підкорила Мережу відвертим знімком у літаку — фото

Раніше Джорджина Родрігес розкрила плани Роналду щодо завершення кар'єри.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies