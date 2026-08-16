«Останній рік у футболі»: Роналду зробив гучну заяву про завершення кар'єри

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Легендарний футболіст припустив, що завершить кар'єру після закінчення сезону 2026/27.

«Це, ймовірно, мій останній рік у футболі, і я хочу залишити по собі грандіозну спадщину. Я вже розпланував своє майбутнє. У мене стільки всього, що може займати мій час, що назвати щось одне дуже складно. Адже коли футбол залишає по собі велику порожнечу, її потрібно заповнювати по-різному, а не чимось одним», — цитує Роналду Vogue.

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Португалець розповів, чим саме має намір займатися після завершення кар'єри.

«Хочу більше веселитися, більше подорожувати, дивитися та грати в падел, який мені дуже подобається, і продовжувати насолоджуватися тим, чого я досяг, — тим, чого ми досягли. Адже зрештою це були 25 років, сповнених великих жертв», — сказав Кріштіану.

Нагадаємо, згідно з даними Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), Кріштіану Роналду є абсолютним рекордсменом за кількістю забитих голів в офіційних матчах за кар'єру (включаючи поєдинки за клуби та збірну Португалії). На його рахунку 976 голів.

Нещодавно Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після дев’яти років стосунків. Церемонія відбулася в їхньому новому маєтку в Кашкайші, що неподалік від Лісабона, на ній були присутні лише четверо свідків і діти подружжя. Батьків і родичів молодята на весілля не запрошували.