«Почалося в перерві». Роналду знудило після переможного матчу в Саудівській Аравії

Переможний гол у матчі забив французький вінгер Кінгслі Коман. Роналду ж не зміг відзначитися результативними діями й був замінений на 89-й хвилині зустрічі. Після фінального свистка зірковий португалець не святкував перемогу на полі разом із командою.

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На пресконференції у головного тренера Аль-Насра Жорже Жезуша запитали, у чому була причина відсутності п’ятиразового володаря Золотого м’яча. Наставник сказав, що в перерві Кріштіану почало нудити, однак він захотів продовжити матч, а після заміни йому стало гірше, повідомляє The Nassr Tribune.

«В перерві його почало нудити, але він наполягав, що дограє другий тайм. Після цього він пішов у роздягальню, і його знудило», — сказав Жезуш.

Зазначимо, що Аль-Наср лідирує в турнірній таблиці, маючи в активі 76 очок. У найближчого переслідувача Аль-Хіляля — 68 залікових пунктів.

За 25 матчів у чемпіонаті Кріштіану Роналду забив 24 голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше Капітан МЮ Бруну Фернандеш зізнався, що повернення його співвітчизника Кріштіану Роналду до Манчестер Юнайтед досі стоїть у нього перед очима та наголосив, що португалець є для нього прикладом для наслідування.