Шахтар у Лондоні програв у Лондоні (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Донецький Шахтар не зумів пробитися до фіналу Ліги конференцій, програвши Крістал Пелес. Ми провели онлайн-трансляцію зустрічі у Лондоні.

КРІСТАЛ ПЕЛЕС — ШАХТАР — 2:1

Матч завершено!

90 хв. Одну хвилину компенсував рефері.

88 хв. Заміни у Крістал Пелес: пішли з поля Муньос, Уортон, Камада, вийшли Клайн, Х’юз, Лерма.

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82 хв. Траоре головою пробив повз воріт.

78 хв. Заміна у Крістал Пелес: замість Піно вийшов Джонсон.

77 хв. Сейв Різника, голкіпер Шахтаря відбиває ногою удар Странн-Ларсена з кількох метрів.

75 хв. Заміна у Шахтаря: замість Педріньо вийшов Феррейра.

69 хв. Невдалий удар Матвієнка повз ворота.

66 хв. Заміна у Крістал Пелес: замість Матета вийшов Странн-Ларсен.

62 хв. Матета з меж воротарського майданчику пробив вище перекладини.

61 хв. Швидку контратаку лондонців завершував Мітчелл потужним ударом, але влучив у Грама.

56 хв. Заміни у Шахтаря: пішли з поля Еліас і Очеретько, вийшли Траоре і Невертон.

52 хв. ГОЛ! Після прострілу Сарр підставляє ногу і м’яч від штанги влітає у ворота.

51 хв. Сейв Хендерсона, воротар Крістал Пелес ногою відбиває удар Еліаса з гострого кута.

48 хв. Метушня біля воріт Шахтаря, кілька рикошетів, але ніхто з гравців не зміг пробити і м’яч відскочив до Різника.

46 хв. Заміна у Шахтаря: замість Аліссона вийшов Ізакі.

Другий тайм!

Перерва!

45 хв. Три хвилини компенсує рефері.

45 хв. Штанга! Матета з півоберту пробиває в дотик і влучає у стійку воріт.

Фото: Reuters/Andrew Boyers

43 хв. Знову кутовий Шахтаря, але без удару по воротах суперника.

41 хв. VAR! Після подачі з кутового м’яч рикошетом влучає в руку Матета. Але рефері не призначає пенальті в ворота Крістал Пелес.

38 хв. Аліссон в дотик пробивав у дальній верхній кут, але не влучив у ворота.

34 хв. ГООООЛ! Атаку Шахтаря завершує шикарним ударом метрів з 13 в «дев'ятку» Егіналду.

33 хв. Різник забирає м’я після удару у верхній ближній кут.

29 хв. Різник рятує команду після удару Матета у кут воріт.

28 хв. Заміна у Шахтаря: замість Тобіаса вийшов Грам.

25 хв. ГОЛ! Швидка контратака Крістал Пелес, Уортон потужно б'є у кут воріт метрів з 23, Різник в стрибку робить чудовий сейв, відбиваючи м’яч в сторону від воріт, проте Муньос встигає першим на добивання, б'є з гострого кута, влучає у Педро Енріке і м’яч від того влітає у ворота.

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23 хв. Кутовий Шахтаря був невдалим і захист Крістал Пелес легко виніс м’яч ближче до центру поля.

22 хв. Потужний удар Тобіаса, але захисник встигає підставити голову й заблокувати політ м’яча в ворота.

20 хв. Пройшла передача за спини захисників на Аліссона, проте гравець Шахтаря не зумів зупинити м’яч й пробити по воротах.

15 хв. Жовта картка! Бондар попереджений за грубий фол.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

15 хв. Удар Аліссона головою блокує захисник.

10 хв. VAR! Піно втікає від захисників, б'є низом в дальній кут воріт і забиває гол. Проте після втручання відеоасистента рефері фіксує положення поза грою у Піно і не зараховує взяття воріт.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

6 хв. Очеретько отримав ушкодження після зіткнення з суперником, лікарі надають допомогу гравцеві Шахтаря.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

5 хв. Удар Гомеса заблокував захисник.

4 хв. Знову хороший момент і гірників, Егіналду метрів з 12 пробив по центру воріт. Голкіпер врятував лондонську команду.

2 хв. Небезпечна атака Шахтаря. Еліас обіграв захисників і пробив низом з лінії штрафного майданчика, проте не влучив у ворота.

Матч розпочався!

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Стартові складі

Крістал Пелес: Хендерсон, Канво, Лакруа, Річардс, Мітчелл, Камада, Уортон, Муньос, Піно, Матета, Сарр.

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Очеретько, Егіналду, Гомес, Педріньо, Аліссон, Еліас.

«Великі сподівання на бразильців». Остап Маркевич назвав умови, за яких Шахтар вийде у фінал Ліги конференцій.

Прохід у фінал по пенальті. Гецко спрогнозував сценарій матчу Крістал Пелес — Шахтар у Лізі конференцій.

Тиждень тому перший півфінал цих команд завершився перемогою Крістал Пелес — 3:1.

Шлях до півфіналу

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Шахтар стартував у Лізі Європи, де пройшов Ільвес (6:0, 0:0) і Бешикташ (4:2, 2:0). А потім у серії пенальті вилетів від Панатінаїкоса (0:0, 0:0, пен. 3:4).

У кваліфікації Ліги конференцій гірники в додатковий час пройшли Серветт — 1:1, 2:1. А на загальному етапі посіли 6-те місце: Абердін (3:2), Легія (1:2), Брейдаблік (2:0), Шемрок Роверс (2:1), Хамрун Спартанс (2:0), Рієка (0:0). В 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.

Володар Кубка Англії Крістал Пелес мав стартувати в загальному етапі Ліги Європи, але був переведений у Лігу конференцій рішенням УЄФА. Усе через спільного власника з французьким Ліоном, який також кваліфікувався до Ліги Європи, але здобув пріоритет участі в цьому турнірі за рахунок більш високого місця в національному чемпіонаті.

У кваліфікації Ліги конференцій Крістал Пелес пройшов Фредрікстад — 1:0, 0:0. А на загальному етапі ЛК посів 10-те місце: Динамо Київ (2:0), АЕК Ларнака (0:1), АЗ Алкмар (3:1), Страсбур (1:2), Шелбурн (3:0), КуПС (2:2). Далі в плей-оф Крістал Пелес пройшов Зрінськи (1:1, 2:0), АЕК Ларнаку (0:0, 2:1), Фіорентину (3:0, 1:2).

Цікаво, що Шахтар пробився до півфіналу у своєму дебютному сезоні в Лізі конференцій. А Крістал Пелес пробився до півфіналу у своєму дебютному єврокубковому сезоні, якщо не брати до уваги участь англійського клубу в Кубку Інтертото.

Раніше визначилися фіналісти Ліги чемпіонів.