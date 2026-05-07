Легенда львівських Карпат Ігор Худоб’як вважає, що у «гірників» є всі шанси відігратися після домашньої поразки у Кракові з рахунком 1:3, однак це буде дуже важко. У коментарі NV ексхавбек збірної України зробив прогноз на гру, а також підказав Шахтарю, як їм потрібно зіграти у Лондоні.

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Ігор Худоб'як розповів про очікування від матчу / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Очікую хорошої гри від Шахтаря. Донецький клуб виглядав досить непогано в першій грі, хоча результат, звичайно, дуже невтішний. Очікую, що порадують уболівальників хорошим виступом.

Звичайно, віра є, надія також, сподівання, що Шахтар може відігратися. Але реальність така, що, скоріш за все, це буде дуже тяжко. В першу чергу, потрібно забивати як мінімум два і не пропускати у свої ворота. Зіграти краще в захисті, не допустити цих контратак.

Основні висновки з минулої гри, як на мене, — це десь краще зіграти в силових єдиноборствах, менше їх програвати, не допустити швидких контратак. І також намагатися більш агресивно, більш вперто створювати хороші моменти і забивати. Також краще зіграти на стандартах, при цих довгих вкиданнях з ауту.

Думаю, що такий самий план буде в Крістал Пелес, як і в першій грі. Але все ж таки вдома вони захочуть більше володіти м’ячем, ніж у попередньому матчі, і не давати Шахтарю такого великого контролю.

В Шахтаря зараз є характер, щоб нав’язати свою гру і спробувати відігратися. Останній матч показав (проти Динамо — 2:1): програючи після першого тайму, вони змогли перемогти. І досить добре виглядають цього сезону, тому будемо сподіватися.

Мій прогноз — 2:1 перемога Шахтаря", — сказав Худоб’як.

Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Раніше Іван Гецко спрогнозував сценарій матчу Крістал Пелес — Шахтар у Лізі конференцій.