«Ніхто ще не став суперзіркою». Гецко назвав найкращого гравця Шахтаря у Лізі конференцій

Колишній нападник збірної України Іван Гецко висловився про виступи футболістів Шахтаря у третьому за престижністю єврокубку.

У Лізі конференцій «гірники» зупинилися за крок до фіналу, поступившись Крістал Пелес у двоматчевому протистоянні з рахунком 2:5.

Гецко вважає, що це велике досягнення для команди, однак заявив, що не потрібно переоцінювати рівень турніру.

Реклама

Також журналіст NV попросив автора першого гола в історії збірної України назвати найкращих гравців Шахтаря у цьогорічному розіграші Ліги конференцій. На думку ексфутболіста, визнання заслуговує лише голкіпер Дмитро Різник.

Іван Гецко похвалив Дмитра Різника / Фото: ДЮФК Атлетик Одеса

«Я б зараз не став говорити, що хтось із них уже став великою зіркою. Не знаю, кого можна було б так виділити.

У Шахтаря завжди була хороша воротарська лінія. І на сьогодні Дмитро Різник теж має хороший рівень, часто виручає команду.

А от серед польових гравців я б поки нікого особливо не виділяв. Рівень поки не той, щоб говорити: ось цей гравець уже став суперзіркою", — сказав Гецко.

Нагадаємо, що Шахтар стартував у Лізі Європи, де пройшов Ільвес (6:0, 0:0) і Бешикташ (4:2, 2:0). А потім у серії пенальті вилетів від Панатінаїкоса (0:0, 0:0, пен. 3:4).

У кваліфікації Ліги конференцій гірники в додатковий час пройшли Серветт — 1:1, 2:1. А на загальному етапі посіли 6-те місце: Абердін (3:2), Легія (1:2), Брейдаблік (2:0), Шемрок Роверс (2:1), Хамрун Спартанс (2:0), Рієка (0:0). В 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.

Раніше легенда Динамо різко розкритикував Турана після вильоту Шахтаря з Ліги конференцій.