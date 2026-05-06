«Арда Туран підготував план». Форвард Шахтаря розповів, як донеччани збираються перемогти Крістал Пелес у Лондоні

Бразильський легіонер розповів, що гірники мають намір серйозно поборотись за вихід у фінал після поразки 1:3 у першому поєдинку.

«Звісно, важко грати проти команди, що виступає в АПЛ, адже у них є дуже сильний склад. Зараз ми ретельно готуємось до цієї зустрічі, намагаючись покращити свої індивідуальні та командні дії.

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Ми намагаємось зрозуміти, як грає наш опонент, ми розбираємо слабкі та сильні сторони опонента. Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб нівелювати їхні сильні сторони та здобути перемогу.

Для нас немає нічого неможливого. Я не скажу, як ми це зробимо, проте Арда Туран підготував план, як нам це зробити. Наш тренер також постійно акцентує нашу увагу на тому, як важливо презентувати Шахтар, наш клуб на такому рівні. Дійти до фіналу та виграти його — це буде найбільший подарунок Україні та її людям", — цитує Еліаса UA-Футбол.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні у четвер, 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

20-річний Еліас у нинішньому сезоні забив шість голів у 17 матчах чемпіонату України, а в єврокубках відзначився п’ятьма голами і п’ятьма асистами в 16 поєдинках.

Раніше Йожеф Сабо спрогнозував точний рахунок матчу-відповіді Крістал Пелес — Шахтар.