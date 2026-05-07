«Віддати все заради фіналу». Легенда Шахтаря пояснив, як перемогти Крістал Пелес у доленосному матчі Ліги конференцій

У четвер, 7 травня, донецький Шахтар зіграє матч-відповідь проти Крістал Пелес у півфіналі третього за престижністю єврокубкового турніру.

У першому протистоянні «гірники» програли з рахунком 1:3. Цікаво, що в тому поєдинку англійці забили найшвидший гол в історії Ліги конференцій — уже на 21-й секунді м’яч опинився у воротах Дмитра Різника.

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У Кракові більшість ігрового часу Шахтар володів ініціативою. Колишній захисник донеччан Олександр Кучер очікує схожого сценарію і в Англії. За його словами, команді Арди Турана важливо якомога більше атакувати та уникати контратак суперника. Також ексфутболіст вважає, що швидкий гол у ворота англійців може сильно допомогти Шахтарю наблизитися до камбеку.

Олександр Кучер сподівається на камбек Шахтаря / Фото: ФК Чорноморець

— Олександре, що очікуєте сьогодні від Шахтаря?

Я думаю, буде агресивна гра від Шахтаря, тому що ми розуміємо результат першого матчу не на нашу користь.

Треба відіграватися, треба йти вперед, треба забивати. І тут немає іншого виходу — тільки атакувати. Звичайно, дуже важливо буде забити швидкий гол, тому що це може сильно допомогти вже зі стартових хвилин.

— Це зараз такий матч життя для Шахтаря, можна сказати?

Ну, я думаю, що ті матчі, які залишилися цього року, в принципі… У чемпіонаті вже все вирішено. Можна сказати, що на 99% у Шахтаря не буде труднощів здобути чемпіонство в цьому році.

Тому так, це дуже важливий матч, у якому треба віддати все заради перемоги. І не тільки перемоги, а загалом позитивного результату, який допоможе пройти до фіналу.

— А на скільки відсотків оціните шанси Шахтаря на вихід у фінал?

Ну, знаєте, тут важко оцінювати у відсотках. Ми розуміємо, що все одно буде грати роль той запас міцності, який має Крістал Пелес після перемоги у два м’ячі.

Я думаю, вдома вони будуть сміливіше грати. Але при цьому теж берегтимуть рахунок. Шахтар, думаю, буде грати першим номером. Але найголовніше — треба розкривати оборону і забивати.

— Які висновки команда мала зробити після першого матчу?

Звичайно, висновки треба робити дуже уважно. Потрібно краще працювати при втраті м’яча в перехідній фазі, швидко повертатися назад, не давати супернику розбігатися.

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Треба десь робити дрібний фол, збивати ці атаки, тому що Крістал Пелес дуже швидко вертикалізує гру і добре працює на контратаках. Не можна давати їм розганяти ці випади.

Ми бачили, що і на початку, і наприкінці першого матчу Шахтар пропустив саме після таких ситуацій, коли не встигали перебудовуватися. За це команда й поплатилася двома голами.

— І, можливо, зробите прогноз?

Прогноз не хочу робити. Просто буду сподіватися, що все буде на нашу користь.

Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Раніше форвард Шахтаря розповів, як донеччани збираються перемогти Крістал Пелес у Лондоні.