«Великі сподівання на бразильців». Остап Маркевич назвав умови, за яких Шахтар вийде у фінал Ліги конференцій

У середу, 7 травня, Шахтар і Крістал Пелес зіграють у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку .

У Кракові «гірники» поступилися англійцям з рахунком 1:3, що суттєво зменшило їхні шанси на потрапляння у фінал третього за престижністю єврокубкового турніру. Однак перед матчем у Лондоні донеччани зберігають оптимізм — Кауан Еліас розповів, як команда збирається перемогти Крістал Пелес.

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У розмові з журналістом NV український тренер Остап Маркевич поділився очікуваннями від матчу та пояснив, завдяки чому підопічні Арди Турана можуть сподіватися на позитивний результат в Англії.

Остап Маркевич вірить у Шахтар / Фото: ФК Карпати

— Остапе Мироновичу, розкажіть, що очікуєте від матчу Шахтаря сьогодні?

Як уболівальник очікую позитивний результат і прохід Шахтаря у фінал. А як професіонал очікую, що сценарій буде дуже схожим на те, що ми бачили в Кракові.

Я маю на увазі гру у виконанні Крістал Пелес, адже їхній тактичний підхід виявилася для них ефективним. Це гра від оборони на контратаках із тактичним побудуванням 5−4−1. Хоча можлива певна корекція враховуючи те, що вони грають вдома, при своїй публіці.

Можливо, буде якийсь більш атакувальний елемент, тому що свої вболівальники можуть гнати вперед. Тому думаю, що це стане складністю для Шахтаря, особливо якщо футболісти Крістал Пелес відпрацьовуватимуть цю тактичну схему з такою ж інтенсивністю й організованістю як в першому матчі.

Але для Шахтаря буде дуже добре, якщо вони заб’ють у першій половині першого тайму. Тоді це, звичайно, додасть їм упевненості, наснаги, драйву — як хочете це називайте. Тому це буде дуже важливо.

Футболісти Крістал Пелес можуть допустити помилку. На це теж треба сподіватися.

— А як взагалі оціните шанси Шахтаря відігратися і вийти з цієї ситуації?

Я б сказав, що шанси є завжди. Тут великі сподівання на креативність бразильських футболістів. Особливо в ситуації, коли суперник обирає захисний варіант, низький блок і стоїть у своїй третині поля.

Тут на перший план виходитиме швидка гра в пас, а також технічні здібності бразильських вінгерів і нападників у грі один в один. Коли захисника можна обіграти один в один — тоді одразу руйнується вся система.

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Тому що ближній гравець повинен страхувати партнера, якого обіграли, і через це ламається вся структура. Він залишає свою зону, а в цю зону вже може вриватися інший футболіст Шахтаря. Саме тоді атака стає ефективною.

Таких футболістів у Шахтарі достатньо, тому ми на це сподіваємося.

Звичайно при умові — не пропустити контратаку. Ми говоримо про варіант, коли ворота «на нуль». Це ще один дуже важливий аспект.

А з цим теж буде складно, тому що в Крістал Пелес ми побачили футболістів дуже високого рівня. До речі, це характерно для всіх команд Прем'єр-ліги — дуже рівний чемпіонат із висококласними виконавцями.

Крістал Пелес — не виняток. Той же Матета, Сарр та інші футболісти — надзвичайно потужні й швидкісні. Вони можуть не лише бігти, а й віддавати дуже хороші, розрізні та неочікувані передачі.

Тому втримати ворота «на нуль», думаю, буде так само важливо, як і забити гол Крістал Пелес.

— І, можливо, зробите прогноз на матч?

Я, чесно, не спеціаліст по прогнозам. Просто сподіваюся, що Шахтар зможе пройти далі. Рахунок називати не буду — просто вболіватиму за Шахтар.

Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Раніше легенда Шахтаря пояснив, як перемогти Крістал Пелес у доленосному матчі Ліги конференцій.