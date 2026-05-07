У Кракові «гірники» поступилися англійцям з рахунком 1:3, однак у розмові з журналістом NV автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко сказав, що шанси команд на вихід у фінал рівні.

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Іван Гецко зробив прогноз на матч / Фото: ДЮФК Атлетик Одеса

— Розкажіть, що очікуєте сьогодні від Шахтаря?

Та є така чуйка, знаєте, що Шахтар сьогодні дасть бій. Після гри з Динамо подивився — поміняли дев’ять футболістів, ніби є ким грати. В Англії головне — вгадати зі складом. Я думаю, що Крістал Пелес — не та команда, якій Шахтар має поступатися в усьому.

У Кракові «гірники» володіли м’ячем, мали перевагу. Але проблема в тому, що не було ударів. А пропущені голи — це, як кажуть, центральні захисники дуже-дуже сильно розчарували. Сподіваюся, що сьогодні буде зовсім інша гра.

— Завдяки чому зараз Шахтар може перевернути цю гру?

Ну дивіться, зараз у Шахтаря найголовніше те, що їм уже ніхто не дасть по голові, якщо вони зіграють не найкращим чином, тому що першу гру вони вже провалили.

Вони будуть більш розкутими, не буде такого тиску результату. І в таких моментах у футболістів інколи все виходить. Я сподіваюся, що сьогодні в Шахтаря буде саме так.

Головне — щоб люди не «продавали себе». Те, що було в першій грі — кожен хотів показати, який він класний футболіст, щоб за нього боролися. А командної гри не було.

Хотілося б побачити єдиний колектив на полі. А те, що вони вміють грати — ми всі бачимо і знаємо. При нормальному складі вони можуть створювати багато моментів.

І якщо заб’ють першими — супернику вже буде дуже непросто.

— Ви казали, що вас розчарували центральні захисники. Думаєте, сьогодні вони зіграють краще?

Я думаю, що так. Тому що корективи мали бути внесені. Так пропускати — це катастрофа.

Я думаю, що там був серйозний розбір, люди все переглянули, проаналізували моменти. І сподіваюся, що сьогодні будуть правильні рішення.

— Як вважаєте, яким буде план Крістал Пелес? Вони знову віддадуть м’яч Шахтарю і гратимуть за рахунком?

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Вони теж захочуть бігти вперед і грати на перемогу. Але є фактор Шахтаря — вони можуть легко впіймати суперника на контратаці, забити один гол і вже грати від цього рахунку.

Тоді в англійців буде інша психологія — вони побіжать відіграватися, а Шахтар знову може цим скористатися. Хотілося б, щоб саме так і було, а як буде — побачимо ввечері.

— Як оцінюєте шанси Шахтаря на вихід у фінал?

Чесно — 50 на 50. Це не та команда, яка на голову сильніша.

Тут усе залежатиме від психології футболістів Шахтаря. Якщо зберуться і захочуть зробити фурор — зроблять. А якщо буде така ж картина, як у Кракові, коли кожен грав сам за себе, — нічого не вийде.

— Який ваш прогноз на матч?

Я б хотів, щоб було 2:0 на користь Шахтаря. Додатковий час, пенальті — і щоб Шахтар усе ж таки переміг.

Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Раніше ми писали, що Остап Маркевич назвав умови, за яких Шахтар вийде у фінал Ліги конференцій.