«Тоді інтрига відразу б повернулася». Маркевич розповів, чи вийде Шахтар у фінал Ліги конференцій

Колишній головний тренер Металіста і Дніпра Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу-відповіді між Шахтарем і Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Легендарний фахівець вважає, що після поразки 1:3 у першому поєдинку Шахтар не зможе відігратися у Лондоні.

«На жаль, тиждень тому Крістал Пелес досяг серйозної переваги в рахунку в Кракові. Звісно, сьогодні в Лондоні він буде діяти з позиції сили. За таких обставин багато буде залежати від того, чи пощастить гірникам забити швидкий гол. Тоді інтрига відразу б повернулася. Дуже кортить, щоб саме за таким сценарієм розгорталися події в матчі-відповіді.

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Хоча я схиляюся до того, що рідні стіни допоможуть лондонцям вистояти. Буде зафіксовано результативну нічию — 1:1, й підопічні Олівера Гласнера вийдуть до наступного раунду. Шахтар дуже багато втратив у Кракові", — цитує Маркевича Sport.ua.

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 7 травня. Початок о 22:00 за Києвом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу Крістал Пелес — Шахтар із відеоповторами голів.

Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Раніше Йожеф Сабо спрогнозував точний рахунок матчу-відповіді Крістал Пелес — Шахтар.