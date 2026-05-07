Шахтар не зумів вийти у фінал Ліги конференцій, вдруге поступившись Крістал Пелес

Уже на 10-й хвилині Єремі Піно вивів Крістал Пелес уперед, але рефері скасував гол через офсайд. На 25-й хвилині лондонці відкрили рахунок чисто: Дмитро Різник парирував удар Адама Вортона, однак м’яч відскочив до Даніеля Муньйоса, після прострілу якого захисник Шахтаря Педро Енріке зрізав м’яч у власні ворота.

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М'яч залетів у ворота Шахтаря – автогол Педро Енріке / Фото: REUTERS/Dylan Martinez

На 34-й хвилині Шахтар відігрався завдяки майстерному удару Егіналду в дев’ятку воріт. На перерву команди пішли за рівного рахунку.

Егіналду зрівняв рахунок / Фото: Action Images via Reuters/Andrew Boyers

На старті другого тайму Крістал Пелес знову вийшов уперед: Тайрік Мітчелл з лівого флангу прострілив до воротарського, звідки Ісмаїла Сарр переправив м’яч у ворота.

Сарр знову вивів Пелес уперед / Фото: Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Перший матч у Кракові Шахтар програв із рахунком 1:3. Таким чином, Крістал Пелес вийшов у фінал Ліги конференцій, обігравши українську команду 5:2 за сумою двох поєдинків.

Ліга конференцій, півфінал, матч-відповідь

Крістал Пелес (Англія) — Шахтар (Україна) — 2:1

Голи: Енріке, 25 (автогол), Сарр, 52 — Егіналду, 34

Крістал Пелес переміг за сумою двох матчів — 5:2

У фіналі Ліги конференцій Крістал Пелес зіграє проти іспанського Райо Вальєкано, який пройшов французький Страсбур (1:0, 1:0). Вирішальний матч відбудеться у німецькому Лейпцигу 27 травня.

Нагадаємо, нинішній сезон став для Шахтаря дебютним у Лізі конференцій. Третій за престижністю єврокубковий турнір проводиться з 2021 року.

Раніше визначилися фіналісти Ліги чемпіонів. Трофей розіграють представники Англії та Франції.