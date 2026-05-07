7 травня, у четвер, відбудеться поєдинок за вихід у фінал Ліги конференцій.

Лондонський Крістал Пелес приймає донецький Шахтар. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Крістал Пелес — Шахтар. Також на нашому сайті можна буде подивитися відеоогляд зустрічі Крістал Пелес — Шахтар.

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Крістал Пелес був заснований 1905 року. У 2025 році команда вперше завоювала Кубок Англії, обігравши у фіналі Манчестер Сіті (1:0), і Суперкубок Англії, обігравши Ліверпуль (2:2, пен. 3:2).

Для Крістал Пелес — це перший сезон у єврокубках.

Шахтар учетверте грає в єврокубковому півфіналі. У сезоні-2008/09 гірники обіграли київське Динамо — 3:2 за сумою двох зустрічей (1:1 г, 2:1 д) на шляху до перемоги в Кубку УЄФА. Пізніше донецький клуб двічі поступалися на цій стадії в Лізі Європи: Севільї в сезоні-2015/16 із загальним рахунком — 3:5 (2:2 д, 1:3 г) та Інтеру — 0:5 в одноматчевому протистоянні в ковідному 2020 році.

Раніше колишній форвард збірної України Іван Гецко заявив, що Шахтар може в серії пенальті виграти путівку у фінал Ліги конференцій.