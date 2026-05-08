Ми провели текстову онлайн-трансляцію матчу Крістал Пелес — Шахтар.

Господарі поля жваво розпочали матч і вже на 10-й хвилині відкрили рахунок, коли Піно відірвався від захисників і пробив низом у дальній кут. Але радість лондонців була не довгою — втрутився VAR і гол скасували через положення поза грою.

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Однак незабаром Крістал Пелес таки відкрив рахунок. Відбулася швидка контратака, Уортон потужно пробив у кут метрів з 23, Різник у стрибку зробив чудовий сейв, відбивши м’яч у бік від воріт. Але Муньос першим встиг на добивання, пробив із гострого кута, влучив у Педро Енріке і м’яч від того влетів у ворота.

Шахтар швидко відігрався. Просто дивовижний гол у «дев'ятку» забив Егіналду. Але на початку другого тайму Сарр із близької відстані замкнув простріл і приніс перемогу Крістал Пелес.

КРІСТАЛ ПЕЛЕС — ШАХТАР — 2:1

1:0. Педро Енріке, 25 (авт.)

1:1. Егіналду, 34

2:1. Сарр, 52

Огляд матчу Крістал Пелес — Шахтар (MEGOGO):

Крістал Пелес у битві за трофей зіграє з Райо Вальєкано.

Фінал Ліги конференцій-2026 відбудеться 27 травня в Лейпцигу.

Нагадаємо, що вже визначилися фіналісти Ліги чемпіонів. Трофей розіграють представники Англії та Франції.