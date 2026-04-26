Венесуелець із Кривбаса встановив унікальне досягнення в матчі проти Динамо в УПЛ

У першому таймі покер у складі криворізької команди оформив венесуельський вінгер Глейкер Мендоса. Перший гол він забив на 13-й хвилині, а четвертий — у компенсований до тайму час.

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Мендоса встановив унікальне досягнення: він став першим гравцем в історії чемпіонату України, якому вдалося забити чотири м’ячі в одному матчі у ворота Динамо, повідомляє UA-Футбол.

Венесуельський легіонер став автором 14-го покеру в українському чемпіонаті. Перед ним останній покер в УПЛ у 2024 році оформив Георгій Судаков, який у складі Шахтаря забив чотири голи черкаському ЛНЗ.

24-річний Мендоса перейшов у Кривбас на правах оренди у лютому 2025 року. У січні цього року український клуб викупив контракт вінгера у венесуельської Ангостури за 500 тисяч євро. Мендоса у нинішньому сезоні забив 10 голів й віддав сім асистів у 23 матчах УПЛ.

Нагадаємо, Динамо програло Кривбасу перший тайм із рахунком 1:4, але по перерві здійснило неймовірний камбек. Переможний гол забив Андрій Ярмоленко.

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