Венесуелець із Кривбаса встановив унікальне досягнення в матчі проти Динамо в УПЛ

26 квітня, 18:45
Мендоса забив чотири голи у ворота Динамо (Фото: ФК Кривбас)

Мендоса забив чотири голи у ворота Динамо (Фото: ФК Кривбас)

У 25-му турі української Прем'єр-ліги Динамо на виїзді переграло Кривбас із рахунком 6:5.

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У першому таймі покер у складі криворізької команди оформив венесуельський вінгер Глейкер Мендоса. Перший гол він забив на 13-й хвилині, а четвертий — у компенсований до тайму час.

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Мендоса встановив унікальне досягнення: він став першим гравцем в історії чемпіонату України, якому вдалося забити чотири м’ячі в одному матчі у ворота Динамо, повідомляє UA-Футбол.

https://www.youtube.com/watch?v=8AmuxJVROSE

Венесуельський легіонер став автором 14-го покеру в українському чемпіонаті. Перед ним останній покер в УПЛ у 2024 році оформив Георгій Судаков, який у складі Шахтаря забив чотири голи черкаському ЛНЗ.

24-річний Мендоса перейшов у Кривбас на правах оренди у лютому 2025 року. У січні цього року український клуб викупив контракт вінгера у венесуельської Ангостури за 500 тисяч євро. Мендоса у нинішньому сезоні забив 10 голів й віддав сім асистів у 23 матчах УПЛ.

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Нагадаємо, Динамо програло Кривбасу перший тайм із рахунком 1:4, але по перерві здійснило неймовірний камбек. Переможний гол забив Андрій Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що Михайличенко назвав топклуб, у який міг перейти під час кар'єри.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Кривбасс ФК Динамо (Київ) Футбол Прем'єр-ліга Україна

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