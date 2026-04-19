Криворізька команда відкрила рахунок на 15-й хвилині після грубої помилки голкіпера Руха Єгора Клименка. Захисник Олексій Товарницький віддав передачу назад на Клименка, однак той не зумів обробити м’яч, який пройшов під його ногою і залетів у ворота.

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«Це найказусніший м’яч у цьому сезоні», — описав епізод коментатор УПЛ ТБ.

Цікаво, що офіційний сайт УПЛ станом на зараз записав цей автогол у пасив Товарницького, тоді як деякі інші портали, зокрема сайт Руха, вважають, що у власні ворота забив Клименко.

Додамо, що другий м’яч Кривбас також забив після помилки суперників. Цього разу автором автоголу став Володимир Ясінський. А в другому таймі перемогу господарів закріпив хорватський легіонер Ян Юрчец.

Для 18-річного Єгора Клименка це був лише другий матч у рамках УПЛ і перший у нинішньому сезоні.

Кривбас набрав 40 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ. Рух (20 очок) йде на 14-й позиції.

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