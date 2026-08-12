Кубок України з футболу: стали відомі всі пари 1/32 фіналу

Останню путівку до основної сітки турніру виборов Луцьксантехмонтаж № 536. У матчі кваліфікації команда в драматичній серії пенальті здолала Агрон — 3:3, 6:5.

Окрім луцької команди, через кваліфікаційний раунд до 1/32 фіналу пробилися Новий Розділ, Дружба-Козаки Ніжин, Колос Полонне, Решетилівка, Базис Кочубіївка, Покуття Коломия, Пальміра Одеса та ФК Калинівка.

Реклама

На цій стадії до них приєдналися клуби Першої та Другої ліг, а також 12 представників УПЛ. Жеребкування 1/32 фіналу відбулося наприкінці липня.

Пари 1/32 фіналу Кубка України-2026/27:

Куликів-Білка — Пальміра

Локомотив Київ — Пробій Городенка

Дністер Заліщики — Лівий Берег

Нива Вінниця — Рух

Брацлав — Олександрія

Чорноморець — Вільхівці (Закарпатська область)

Агротех Тишківка — Вільхівці (Івано-Франківська область)

Скала 1911 Стрий — Зоря Луганськ

Дружба-Козаки Ніжин — Базис Кочубіївка

Поділля Хмельницький — Вікторія Суми

Авангард Лозова — Кудрівка

Епіцентр Кам’янець-Подільський — То4ка Одеса

Колос Ковалівка — ЮКСА

Решетилівка- Прикарпаття Івано-Франківськ

Діназ Вишгород — Фенікс-Маріуполь

ФК Харків — Калинівка

Маяк Сарни — Полтава

Верес Рівне — Інгулець Петрове

Кривбас — Рокита

Новий Розділ — Атлет Київ

Ребел Київ — Агробізнес

Металург Запоріжжя — Олімпія Савинці

Карпати Львів — Оболонь Київ

Карбон Черкаси — Покуття Коломия

Луцьксантехмонтаж № 536 — Чернігів

Буковина Чернівці - Нива Тернопіль

Колос Полонне — Тростянець

Пенуел Кривий Ріг — Металіст

Представники України в єврокубках — Шахтар, ЛНЗ, Полісся та Динамо — вступлять у боротьбу з 1/16 фіналу.

Чинним переможцем турніру є Динамо, яке у фіналі минулого розіграшу обіграло Чернігів (3:1).