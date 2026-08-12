Кубок України з футболу: стали відомі всі пари 1/32 фіналу
В 1/32 фіналу стартують клуби УПЛ (Фото: УАФ)
Визначилися всі учасники та пари 1/32 фіналу Кубка України сезону-2026/27.
Останню путівку до основної сітки турніру виборов Луцьксантехмонтаж № 536. У матчі кваліфікації команда в драматичній серії пенальті здолала Агрон — 3:3, 6:5.
Окрім луцької команди, через кваліфікаційний раунд до 1/32 фіналу пробилися Новий Розділ, Дружба-Козаки Ніжин, Колос Полонне, Решетилівка, Базис Кочубіївка, Покуття Коломия, Пальміра Одеса та ФК Калинівка.
На цій стадії до них приєдналися клуби Першої та Другої ліг, а також 12 представників УПЛ. Жеребкування 1/32 фіналу відбулося наприкінці липня.
Пари 1/32 фіналу Кубка України-2026/27:
Куликів-Білка — Пальміра
Локомотив Київ — Пробій Городенка
Дністер Заліщики — Лівий Берег
Нива Вінниця — Рух
Брацлав — Олександрія
Чорноморець — Вільхівці (Закарпатська область)
Агротех Тишківка — Вільхівці (Івано-Франківська область)
Скала 1911 Стрий — Зоря Луганськ
Дружба-Козаки Ніжин — Базис Кочубіївка
Поділля Хмельницький — Вікторія Суми
Авангард Лозова — Кудрівка
Епіцентр Кам’янець-Подільський — То4ка Одеса
Колос Ковалівка — ЮКСА
Решетилівка- Прикарпаття Івано-Франківськ
Діназ Вишгород — Фенікс-Маріуполь
ФК Харків — Калинівка
Маяк Сарни — Полтава
Верес Рівне — Інгулець Петрове
Кривбас — Рокита
Новий Розділ — Атлет Київ
Ребел Київ — Агробізнес
Металург Запоріжжя — Олімпія Савинці
Карпати Львів — Оболонь Київ
Карбон Черкаси — Покуття Коломия
Луцьксантехмонтаж № 536 — Чернігів
Буковина Чернівці - Нива Тернопіль
Колос Полонне — Тростянець
Пенуел Кривий Ріг — Металіст
Представники України в єврокубках — Шахтар, ЛНЗ, Полісся та Динамо — вступлять у боротьбу з 1/16 фіналу.
Чинним переможцем турніру є Динамо, яке у фіналі минулого розіграшу обіграло Чернігів (3:1).