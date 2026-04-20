«Не віриться, що дійшли туди». Футболіст ФК Чернігів зізнався, що відбувається в команді перед битвою за фінал Кубку України

У середу, 22 квітня, у Житомирі відбудеться півфінальний матч Кубку України між Металістом 1925 та ФК Чернігів.

Першоліговий клуб сенсаційно дійшов до ½ фіналу, здолавши на своєму шляху Атлет Київ (1:0), Кривбас, який через недотримання ліміту на легіонерів отримав технічну поразку, Лісне (1:1, 4:3 пен.) та Фенікс-Маріуполь (0:0, 5:4 пен.).

Реклама

Харків'яни ж пройшли Колос Полонне (4:1), Агробізнес (4:3) та Локомотив Київ (3:0).

Журналіст NV Андрій Павлечко поспілкувався з півзахисником ФК Чернігів Артуром Бибіком. Футболіст розповів, як команда готується до півфіналу та яка атмосфера панує перед вирішальним матчем за вихід у фінал Кубку України.

— Артуре, як почуваєтесь перед півфіналом Кубку України?

В першу чергу, звичайно, відчуваю хвилювання. Навіть десь не віриться, що ми до півфіналу дійшли. Вже не повинно, мабуть, бути відповідальності за результати. Зробили багато, але хочеться зробити ще один крок до фіналу, напевно, і вже зіграти у фіналі. Для команди та для міста це буде неперевершений результат.

— А яка атмосфера зараз у команді панує?

Всі, звичайно, з нетерпінням чекають цей півфінальний матч. Всі готуються до нього. Десь трішки важко думати про Кубок, тому що ще є чемпіонат, де треба виконувати задачі. Але налаштування на Кубок неймовірне.

— Якщо згадувати цей чвертьфінал проти Фенікса, тоді матч розтягнувся через тривогу, перенесли на наступний день. Як це відчувалося, як це вплинуло на команду, на настрій?

Взагалі завжди важко, коли тривога і після неї виходити на поле. Так вийшло, що ми весь день просиділи в роздягальні. Вже була 100% концентрація на той матч, коли ти тільки приходиш на стадіон і готуєшся до гри. Але це реалії зараз, війна, і ми це розуміємо та повинні підлаштовуватися під це. Ми були вдома, і нам трішки було легше, ніж суперникам. Тому якось підготувалися більш впевнено і зіграли цей матч.

— Святкували якось вихід до півфіналу?

Особливо не святкували, тому що через три дні була наступна гра, було не до святкувань. Одразу почали готуватися до гри в чемпіонаті.

Реклама:

У іншому півфіналі Динамо зіграє проти Буковини, яка достроково вийшла в УПЛ.

Раніше ми писали, що український футболіст зізнався, чому не закріпився в клубі з Англії.