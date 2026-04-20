«Металіст 1925 не слабший, але…». Гравці сенсаційного клубу хотіли зіграти з Динамо у півфіналі Кубку України

Однак футболісти першолігового клубу розчарувалися результатом жеребкування, оскільки хотіли отримати в суперники київське Динамо, яке зіграє проти Буковини.

Про це у розмові з журналістом NV розповів півзахисник ФК Чернігів Артур Бибік. Також гравець зазначив, що команда віддасть усі сили заради виходу у фінал турніру.

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— Коли у півфіналі випав Металіст 1925, якою була реакція команди?

Реакція була не дуже, тому що всі хотіли Динамо. Всі розраховували на киян, зіграти хотілося саме з ними. Але це теж команда УПЛ, і як показав їхній матч проти Динамо, який харківʼяни виграли 1:0, Металіст 1925 — це не слабша команда. Тому буде дуже цікава гра, і ми були раді, тому що зіграємо ще раз з командою з вищої ліги.

— Наскільки, на вашу думку, буде відрізнятися цей матч від попередніх у Кубку?

Цей матч буде в рази відрізнятися, тому що це останній крок до фіналу. Мені здається, кожній команді у своїй історії хочеться вийти у фінал, як мінімум. Тому це вже буде гра за фінал, і буде все стояти на кону. І всі віддадуть всі сили, щоб потрапити у вирішальний матч.

— Аналізували вже з командою, з тренерами сильні сторони Металіста? Як плануєте їм протистояти?

Чесно кажучи, станом на 14 квітня ще не аналізували. Кожен футболіст сто відсотків дивиться їхні ігри зараз і робить для себе якийсь аналіз. Скоро будемо дивитися разом з командою їхні ігри і будемо розбирати.

Нагадаємо, що першоліговий клуб сенсаційно дійшов до ½ фіналу, здолавши на своєму шляху Атлет Київ (1:0), Кривбас, який через недотримання ліміту на легіонерів отримав технічну поразку, Лісне (1:1, 4:3 пен.) та Фенікс-Маріуполь (0:0, 5:4 пен.).

Харків'яни ж пройшли Колос Полонне (4:1), Агробізнес (4:3) та Локомотив Київ (3:0).

Раніше ми писали, що футболіст ФК Чернігів зізнався, що відбувається в команді перед битвою за фінал Кубку України.