«Серйозно кажуть про виграш Кубку». Футболіст ФК Чернігів пояснив, як команда може сенсаційно виграти трофей

Півзахисник ФК Чернігів Артур Бибік висловився про підтримку у майбутньому протистоянні з Металістом 1925 у півфіналі Кубку України.

За його словами, всередині команди вже говорять про вихід у фінал і навіть перемогу в турнірі. Жартома також уявляють можливі сценарії — наприклад, дотягнути до серії пенальті та вибити суперника.

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Цікаво, що команда не залишиться без підтримки у Житомирі — щонайменше 150 уболівальників із Чернігова приїдуть підтримати рідний клуб.

— У команді загалом зараз говорять про виграш Кубку?

Звичайно. Всі жартують. Хтось серйозно каже. Нам так щастило в Кубку, що три гри по пенальті пройшли. Десь Кривбас сам винен, тому що випустив забагато легіонерів. Тому поки цей фарт є, сподіваюся, він буде і надалі у команди. Хтось навіть жартує: якщо дотягнемо до пенальті, то 100% виграємо. А може десь вийде забити і втримати результат. Звичайно, розмови про це мають місце.

— Вболівальники часто підходять, бажають успіху в півфіналі?

Зараз уже, чесно кажучи, з’явилася така тенденція. Хороший результат у Кубку вплинув на їхню підтримку. Підходять іноді вболівальники, а десь хтось навіть соромиться зараз підходити. Бачать, що я йду в екіпіруванні, або ще хтось з команди, і соромляться. Десь пальцями показують на нас, сміються. Є такі, що виходиш з автобуса, а вони підходять. Хочуть за нас зараз вболівати.

— Багато вболівальників поїде на виїзд в Житомир?

Я думаю, охочих буде дуже багато. Тому що клуб орендував автобуси, щоб вболівальники змогли поїхати на матч. Фанів буде мінімум 150.

Нагадаємо, що першоліговий клуб сенсаційно дійшов до ½ фіналу, здолавши на своєму шляху Атлет Київ (1:0), Кривбас, який через недотримання ліміту на легіонерів отримав технічну поразку, Лісне (1:1, 4:3 пен.) та Фенікс-Маріуполь (0:0, 5:4 пен.).

Харків'яни ж пройшли Колос Полонне (4:1), Агробізнес (4:3) та Локомотив Київ (3:0).

У іншому півфіналі Динамо зіграє проти Буковини, яка достроково вийшла в УПЛ.

Раніше ми писали, що гравці сенсаційного клубу хотіли зіграти з Динамо у півфіналі Кубку України.