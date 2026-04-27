Татаренко заявив, що досі перебуває в шоці від того, що Чернігів зміг пройти Металіст 1925 у півфіналі турніру.

«Якщо чесно, я ще не до кінця розумію, що ми зробили — що ми взагалі вийшли у фінал. Просто не усвідомлюю цього повністю. Матч проти Металіста 1925 ми вже намагаємося залишити позаду і готуємося до наступних поєдинків».

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Максим, який здійснив 13 сейвів у грі з Металістом 1925, розповів, що чернігівська команда поки не думає про фінал.

«Це справді матч життя. Але якщо чесно, ми зараз навіть не думаємо про фінал, бо до нього ще багато часу — майже місяць. Занадто рано про це думати. Ближче до гри будемо аналізувати, налаштовуватися. А зараз у нас чотири матчі в чемпіонаті, і вони теж будуть дуже складними. Нам потрібно набирати очки, щоб вибратися із зони перехідних матчів. Тому про фінал поки що не думаємо».

Татаренко пообіцяв, що поголиться налисо, якщо Чернігів виграє Кубок України.

«Ми віримо, тому що, можливо, на нас буде менше тиснути результат. А якщо виграємо — питань немає, волосся поголю. Буду лисим, якщо виграємо Кубок. Але, чесно кажучи, зачіску шкода.

У нас уже один хлопець із команди обіцяв постригтися наголо, якщо ми вийдемо у фінал. Виконав? Так. Ми його навіть самі стригли", — наводить слова Татаренка УФ.

Чернігів уперше у своїй історії зіграє у фіналі Кубка України. Команда стала лише другим представником Першої ліги, якому вдалося дістатися до вирішального матчу турніру. Раніше подібне досягнення підкорилося лише Інгульцю у 2019 році.

Фінал Кубка України між Черніговом і Динамо відбудеться 20 травня на Арені Львів.