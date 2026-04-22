«Розгрому не буде». Маркевич назвав суперника Динамо у фіналі Кубка України

Мирон Маркевич висловився про півфінал Кубка України між Металістом 1925 і Черніговом.

Авторитетний український тренер вважає, що харківська команда має пробитися до фіналу турніру.

«Металіст 1925 повинен вийти у фінал. Розгрому, я так думаю, не буде, але за класом харківська команда має перемагати, вона набагато сильніша за суперника, якщо подивитися на склад».

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Маркевич припустив, що Чернігів може створити сенсацію, однак для цього потрібні помилки з боку гравців Металіста 1925.

«Якщо Металіст 1925 сам собі проблем не створить — сенсації не буде», — наводить слова тренера УФ.

У фіналі переможець пари Металіст 1925 — Чернігів зіграє з київським Динамо, яке розгромило Буковину — 3:0. Голами в матчі відзначилися Матвій Пономаренко, який оформив дубль, і Назар Волошин. «Біло-сині» другий рік поспіль дійшли до фіналу турніру. Минулого року Динамо програло Шахтарю в серії пенальті.

Матч Металіст 1925 — Чернігів відбудеться в середу, 22 квітня. Початок матчу о 18:00. Поєдинок пройде в Житомирі.

Фінал Кубка України відбудеться 20 травня на Арені Львів.

Нагадаємо, що Динамо забило скандальний гол у Кубку України, коли гравець Буковини раптово впав на газон.